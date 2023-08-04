الصين: الكوارث الطبيعية تسببت في وفاة أو فقدان 147 شخصًا خلال يوليو

القاهرة - بوابة الوسط

قالت الصين، الجمعة: إن الكوارث الطبيعية تسببت بوفاة أو فقدان 147 شخصًا في يوليو بعد الأمطار الغزيرة التي تعد الأقوى منذ بدء تسجيل البيانات قبل 140 عامًا والتي شهدها شمال البلاد في نهاية الشهر.

وأضافت وزارة إدارة الأحوال الطارئة في الصين: «تأثر أفراد بالكوارث الطبيعية المختلفة 16018 مرة، تُوفي 147 شخصًا أو فُقدوا بسبب الكوارث، وجرى نقل أفراد بشكل عاجل إلى أماكن أخرى 703 آلاف مرة».

وأدت الأمطار والفيضانات التي شهدتها الصين، نهاية الشهر الماضي، إلى مقتل 22 شخصًا على الأقل غالبيتهم في العاصمة بكين، وفقدان أكثر من عشرة أشخاص، على ما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية.

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الرئيس الصيني يدعو إلى بذل «قصارى الجهود» لإنقاذ المفقودين

والثلاثاء، دعا الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى بذل «قصارى الجهود»، لإنقاذ «المفقودين أو المحاصرين»، بعد هطول أمطار غزيرة على العاصمة بكين ومحيطها، وفق محطة «سي سي تي في» التليفزيونية الرسمية.

وأضافت المحطة: «طالب شي جينبينغ بأن تبذل كل المقاطعات قصارى جهدها، للبحث عن المفقودين والمحاصرين وإنقاذهم، ومعالجة المصابين، ومواساة عائلات الضحايا، والتقليل بقدر الإمكان من حجم الخسائر»، حسب ما نقلت عنها «فرانس برس».

وجاءت دعوة الرئيس الصيني بعد ساعات من إصدار سلطات بكين أعلى مستوى إنذار من فيضانات وانزلاقات في العاصمة الصينية في ظل تساقط أمطار غزيرة.

وأفادت مذكرة صادرة عن السلطات أن أجزاء كبيرة من الضواحي «تواجه خطر الانهيارات والانزلاقات الأرضية والوحلية»، مرفقة بإنذار من المستوى الأحمر للفيضانات.