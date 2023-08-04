واشنطن تنضم إلى طابور إدانات الحكم بحق المعارض الروسي نافالني

القاهرة - بوابة الوسط

انضمنت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، إلى طابور الإدانات الدولية ضد الحكم الجديد الذي صدر بحق المعارض الروسي أليكسي نافالني والقاضي بسجنه 19 عامًا.

وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»: إن «الولايات المتحدة تدين الحكم القضائي الجديد» بحق نافالني والمستند إلى «اتهامات لا أساس لها بتطرف مزعوم»، معتبرًا أنه يشكل «نهاية غير عادلة لمحاكمة غير عادلة».

وأصدرت محكمة روسية، الجمعة، حكمًا بالسجن على المعارض الروسي أليكسي نافالني، المسجون أساسًا، لمدة 19 سنة إضافية بتهمة «التطرف» سيقضيها في سجن آخر.

إدانات أوروبية ضد الحكم بحق نافالني

ولاقى الحكم بحق نافالني إدانات من الاتحاد الأوروبي لا سيما فرنسا وألمانيا، إذ كتبت وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك على منصة «إكس»: إن «نظام العدالة التعسُّفي في روسيا الذي يسجن أليكسي نافالني 19 عامًا إضافيًّا هو ظلم صارخ».

وأضافت: «الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يخشى شيئًا أكثر من هؤلاء الذين يعارضون الحرب والفساد ويدافعون عن الديمقراطية، حتى من زنزانة السجن. لن يُسكت الأصوات الناقدة».

فيما دعت الناطقة باسم الخارجية الفرنسية السلطات الروسية مجددًا إلى الإفراج عن نافالني «فورًا دون شروط»، وكذلك عن جميع السجناء السياسيين.

واعتبر الاتحاد الأوروبي، أن الحكم الجديد الذي صدر بحق نافالني «غير مقبول»، مجددًا مطالبته بالإفراج «الفوري وغير المشروط» عنه. وكتب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال على منصة «إكس»: إنه إثر «محاكمة مفبركة» فإن «هذا الحكم التعسفي هو رد على شجاعته في انتقاد نظام الكرملين».

ونقلت «فرانس برس» عن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قوله في بيان، إن «الاتحاد الأوروبي يندد بأشد العبارات (...) بتوقيف نافالني ومحاكمته والحكم عليه لدوافع سياسية».