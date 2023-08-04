  • Alwasat News
Atwasat

واشنطن تنضم إلى طابور إدانات الحكم بحق المعارض الروسي نافالني

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 04 أغسطس 2023, 06:56 مساء
واشنطن تنضم إلى طابور إدانات الحكم بحق المعارض الروسي نافالني
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

انضمنت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، إلى طابور الإدانات الدولية ضد الحكم الجديد الذي صدر بحق المعارض الروسي أليكسي نافالني والقاضي بسجنه 19 عامًا.

وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»: إن «الولايات المتحدة تدين الحكم القضائي الجديد» بحق نافالني والمستند إلى «اتهامات لا أساس لها بتطرف مزعوم»، معتبرًا أنه يشكل «نهاية غير عادلة لمحاكمة غير عادلة».

وأصدرت محكمة روسية، الجمعة، حكمًا بالسجن على المعارض الروسي أليكسي نافالني، المسجون أساسًا، لمدة 19 سنة إضافية بتهمة «التطرف» سيقضيها في سجن آخر.

إدانات أوروبية ضد الحكم بحق نافالني
ولاقى الحكم بحق نافالني إدانات من الاتحاد الأوروبي لا سيما فرنسا وألمانيا، إذ كتبت وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك على منصة «إكس»: إن «نظام العدالة التعسُّفي في روسيا الذي يسجن أليكسي نافالني 19 عامًا إضافيًّا هو ظلم صارخ».
وأضافت: «الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يخشى شيئًا أكثر من هؤلاء الذين يعارضون الحرب والفساد ويدافعون عن الديمقراطية، حتى من زنزانة السجن. لن يُسكت الأصوات الناقدة».

فيما دعت الناطقة باسم الخارجية الفرنسية السلطات الروسية مجددًا إلى الإفراج عن نافالني «فورًا دون شروط»، وكذلك عن جميع السجناء السياسيين.

واعتبر الاتحاد الأوروبي، أن الحكم الجديد الذي صدر بحق نافالني «غير مقبول»، مجددًا مطالبته بالإفراج «الفوري وغير المشروط» عنه. وكتب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال على منصة «إكس»: إنه إثر «محاكمة مفبركة» فإن «هذا الحكم التعسفي هو رد على شجاعته في انتقاد نظام الكرملين».

ونقلت «فرانس برس» عن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قوله في بيان، إن «الاتحاد الأوروبي يندد بأشد العبارات (...) بتوقيف نافالني ومحاكمته والحكم عليه لدوافع سياسية».

«قلق» أممي من استغلال القضاء الروسي «سياسيًّا»
في حين اعتبر المفوض الأعلى لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك في بيان، أن الحكم بحق نافالني «يثير قلقًا جديدًا يتصل بالمضايقات القضائية واستغلال النظام القضائي لأغراض سياسية في روسيا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

متسابقة صومالية تحصد لقب «أبطأ عداءة» في دورة الألعاب الرياضية الجامعية العالمية (فيديو)

متسابقة صومالية تحصد لقب «أبطأ عداءة» في دورة الألعاب الرياضية الجامعية العالمية...
لبنان يحيي الذكرى السنوية الثالثة لانفجار المرفأ والعدالة معطّلة

لبنان يحيي الذكرى السنوية الثالثة لانفجار المرفأ والعدالة معطّلة
إنجاز المهام من خلال الذكاء الصناعي مصدر قلق جديد للعمّال وأصحاب المهن

إنجاز المهام من خلال الذكاء الصناعي مصدر قلق جديد للعمّال وأصحاب المهن
كاريكاتير حليم - الشعب السوداني بين نارين

كاريكاتير حليم - الشعب السوداني بين نارين
بازوم يطلب مساعدة دولية وانقلابيو النيجر يهددون بالرد على «أي عدوان»

بازوم يطلب مساعدة دولية وانقلابيو النيجر يهددون بالرد على «أي عدوان»
الكاراتيه يفتح باب الذهب للألعاب الجماعية

الكاراتيه يفتح باب الذهب للألعاب الجماعية
بازوم يحذر من «عواقب مدمرة» على العالم بسبب المحاولة الانقلابية في النيجر

بازوم يحذر من «عواقب مدمرة» على العالم بسبب المحاولة الانقلابية في النيجر
كريستيانو يفسد فرحة الزمالك.. ويصعد بالنصر لربع نهائي البطولة العربية

كريستيانو يفسد فرحة الزمالك.. ويصعد بالنصر لربع نهائي البطولة العربية
ضبط نصف مليون حبة كبتاغون و35 كيلو غرامًا من الأفيون شمال العراق

ضبط نصف مليون حبة كبتاغون و35 كيلو غرامًا من الأفيون شمال العراق
مونديال السيدات: إنجاز تاريخي لمنتخب المغرب بالتأهل إلى ثمن النهائي

مونديال السيدات: إنجاز تاريخي لمنتخب المغرب بالتأهل إلى ثمن النهائي
فتح باب الالتحاق بمنتخب الرقبي النسائي

فتح باب الالتحاق بمنتخب الرقبي النسائي
ريال مدريد يحارب باريس سان جيرمان بسلاح الصمت لحسم صفقة مبابي

ريال مدريد يحارب باريس سان جيرمان بسلاح الصمت لحسم صفقة مبابي
مرحلة العمل الدبلوماسي: مذكرات عبد الرحمن شلقم

مرحلة العمل الدبلوماسي: مذكرات عبد الرحمن شلقم
مجلات طبية تطلق نداء عاجلا بشأن الأسلحة النووية

مجلات طبية تطلق نداء عاجلا بشأن الأسلحة النووية
كاريكاتير خيري - باتيلي!

كاريكاتير خيري - باتيلي!
أراء مستنسخة

أراء مستنسخة
شاهد في «وسط الخبر»: هل زادت التشكيلات المسلحة من أزمة الدولة؟

شاهد في «وسط الخبر»: هل زادت التشكيلات المسلحة من أزمة الدولة؟
بالقانون.. حرمان القُصّر في الصين من الإنترنت ليلاً

بالقانون.. حرمان القُصّر في الصين من الإنترنت ليلاً
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
وقف موقت لمحاكمة عمران خان في اتهامات ببيع هدايا حكومية
وقف موقت لمحاكمة عمران خان في اتهامات ببيع هدايا حكومية
حكم بالسجن 19 سنة إضافية على المعارض الروسي نافالني.. وألمانيا تعتبره «ظلمًا صارخًا»
حكم بالسجن 19 سنة إضافية على المعارض الروسي نافالني.. وألمانيا ...
الاتحاد الأوروبي: محاكمة نافالني «مفبركة».. والحكم ضده غير مقبول
الاتحاد الأوروبي: محاكمة نافالني «مفبركة».. والحكم ضده غير مقبول
بعد الحكم على نافالني.. «قلق» أممي من استغلال القضاء الروسي لـ«أغراض سياسية»
بعد الحكم على نافالني.. «قلق» أممي من استغلال القضاء الروسي ...
فرنسا تعتبر الحكم بحق نافالني «اضطهادًا قضائيًّا»
فرنسا تعتبر الحكم بحق نافالني «اضطهادًا قضائيًّا»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
إجلاء أكثر من ألفي شخص جراء حريق بميدان للتدريب العسكري في القرم
إجلاء أكثر من ألفي شخص جراء حريق بميدان للتدريب العسكري في ......
بلينكن: انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب الأوكرانية «غير مقبول»
بلينكن: انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب الأوكرانية «غير مقبول»...
رجل يدوس على المصحف في ستوكهولم دون إحراقه
رجل يدوس على المصحف في ستوكهولم دون إحراقه...
تعيين الجنرال عبدالرحمن تشياني «رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن» في النيجر
تعيين الجنرال عبدالرحمن تشياني «رئيس المجلس الوطني لحماية ......
بوركينا فاسو ومالي: أي تدخل عسكري في النيجر سيكون بمثابة إعلان حرب علينا
بوركينا فاسو ومالي: أي تدخل عسكري في النيجر سيكون بمثابة ......
المزيد
بعد الحكم الجديد بحقه.. نافالني يدعو الروس من محبسه إلى مواصلة «المقاومة»
بعد الحكم الجديد بحقه.. نافالني يدعو الروس من محبسه إلى ......
الصين: الكوارث الطبيعية تسببت في وفاة أو فقدان 147 شخصًا خلال يوليو
الصين: الكوارث الطبيعية تسببت في وفاة أو فقدان 147 شخصًا ......
واشنطن تنضم إلى طابور إدانات الحكم بحق المعارض الروسي نافالني
واشنطن تنضم إلى طابور إدانات الحكم بحق المعارض الروسي ......
فرنسا تعتبر الحكم بحق نافالني «اضطهادًا قضائيًّا»
فرنسا تعتبر الحكم بحق نافالني «اضطهادًا قضائيًّا»...
بعد الحكم على نافالني.. «قلق» أممي من استغلال القضاء الروسي لـ«أغراض سياسية»
بعد الحكم على نافالني.. «قلق» أممي من استغلال القضاء الروسي ......
المزيد