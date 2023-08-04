فرنسا تعتبر الحكم بحق نافالني «اضطهادًا قضائيًّا»

القاهرة - بوابة الوسط

أدانت فرنسا، الجمعة، «بأكبر قدر من الحزم» الحكم الذي صدر على المعارض الروسي أليكسي نافالني بسجنه 19 عامًا، معتبرة أنه «اضطهاد قضائي».

وقالت ناطقة باسم الخارجية الفرنسية: «ندعو السلطات الروسية مجددًا إلى الإفراج عن نافالني فورًا دون شروط، وكذلك عن جميع السجناء السياسيين»، وفق ما نقلت عنها وكالة «فرانس برس».

وأصدرت محكمة روسية، الجمعة، حكمًا بالسجن على المعارض الروسي أليكسي نافالني، المسجون أساسًا، لمدة 19 سنة إضافية بتهمة «التطرف» سيقضيها في سجن آخر.

قلق أممي وإدانات أوروبية بعد سجن نافالني

ولاقى الحكم إدانات من الاتحاد الأوروبي وألمانيا خاصة، ومخاوف أممية من استغلال النظام القضائي الروسي لـ«أغراض سياسية». كتبت وزيرة خارجيتها أنالينا بيربوك على منصة «إكس»: إن «نظام العدالة التعسُّفي في روسيا الذي يسجن أليكسي نافالني 19 عامًا إضافيًّا هو ظلم صارخ».

وأضافت: «الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يخشى شيئًا أكثر من هؤلاء الذين يعارضون الحرب والفساد ويدافعون عن الديمقراطية، حتى من زنزانة السجن. لن يُسكت الأصوات الناقدة».

في حين اعتبر الاتحاد الأوروبي، أن الحكم الجديد الذي صدر بحق نافالني «غير مقبول»، مجددًا مطالبته بالإفراج «الفوري وغير المشروط» عنه. وكتب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال على منصة «إكس»: إنه إثر «محاكمة مفبركة» فإن «هذا الحكم التعسفي هو رد على شجاعته في انتقاد نظام الكرملين».

ونقلت «فرانس برس» عن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قوله في بيان، إن «الاتحاد الأوروبي يندد بأشد العبارات (...) بتوقيف نافالني ومحاكمته والحكم عليه لدوافع سياسية».

بدوره، اعتبر المفوض الأعلى لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك في بيان، أن الحكم بحق نافالني «يثير قلقًا جديدًا يتصل بالمضايقات القضائية واستغلال النظام القضائي لأغراض سياسية في روسيا».