بعد الحكم على نافالني.. «قلق» أممي من استغلال القضاء الروسي لـ«أغراض سياسية»

القاهرة - بوابة الوسط

طالبت الأمم المتحدة، الجمعة، بـ«الإفراج فورًا» عن المعارض الروسي أليكسي نافالني، إثر صدور حكم جديد عليه بالسجن 19 عامًا.

وقال المفوض الأعلى لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»: إن هذا الحكم «يثير قلقًا جديدًا يتصل بالمضايقات القضائية واستغلال النظام القضائي لأغراض سياسية في روسيا».

وأصدرت محكمة روسية، الجمعة، حكمًا بالسجن على المعارض الروسي أليكسي نافالني، المسجون أساسًا، لمدة 19 سنة إضافية بتهمة «التطرف» سيقضيها في سجن آخر.

ألمانيا تعتبر الحكم بحق نافالني «ظلمًا صارخًا».. والاتحاد الأوروبي يرفضه

ولاقى الحكم إدانات من الاتحاد الأوروبي وألمانيا خاصة، كتبت وزيرة خارجيتها أنالينا بيربوك على منصة «إكس»: إن «نظام العدالة التعسُّفي في روسيا الذي يسجن أليكسي نافالني 19 عامًا إضافيًّا هو ظلم صارخ».

وأضافت: «الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يخشى شيئًا أكثر من هؤلاء الذين يعارضون الحرب والفساد ويدافعون عن الديمقراطية، حتى من زنزانة السجن. لن يُسكت الأصوات الناقدة».

في حين اعتبر الاتحاد الأوروبي، أن الحكم الجديد الذي صدر بحق نافالني «غير مقبول»، مجددًا مطالبته بالإفراج «الفوري وغير المشروط» عنه. وكتب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال على منصة «إكس» أنه إثر «محاكمة مفبركة» فإن «هذا الحكم التعسفي هو رد على شجاعته في انتقاد نظام الكرملين».

ونقلت «فرانس برس» عن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قوله في بيان، إن «الاتحاد الأوروبي يندد بأشد العبارات (...) بتوقيف نافالني ومحاكمته والحكم عليه لدوافع سياسية».