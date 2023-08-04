  • Alwasat News
Atwasat

الاتحاد الأوروبي: محاكمة نافالني «مفبركة».. والحكم ضده غير مقبول

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 04 أغسطس 2023, 05:32 مساء
الاتحاد الأوروبي: محاكمة نافالني «مفبركة».. والحكم ضده غير مقبول
أعلام الاتحاد الأوروبي. (الإنترنت)
alwasat radio

اعتبر الاتحاد الأوروبي، أن الحكم الجديد الذي صدر، الجمعة، بحق المعارض الروسي اليكسي نافالني «غير مقبول»، مجددًا مطالبته بالإفراج «الفوري وغير المشروط» عنه.

وكتب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال على منصة «إكس» (تويتر سابقا) أنه إثر «محاكمة مفبركة» فإن «هذا الحكم التعسفي هو رد على شجاعته في انتقاد نظام الكرملين»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

فيما قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان نقلته الوكالة الفرنسية: إن «الاتحاد الأوروبي يندد بأشد العبارات (...) بتوقيف نافالني ومحاكمته والحكم عليه لدوافع سياسية».

سجن نافالني 19 سنة إضافية
وأصدرت محكمة روسية، الجمعة، حكمًا بالسجن على المعارض الروسي أليكسي نافالني، المسجون أساسًا، لمدة 19 سنة إضافية بتهمة «التطرف» سيقضيها في سجن آخر في ظروف صعبة.

وقالت الناطقة باسم المحكمة كيرا يارميش على منصة «إكس» (تويتر سابقًا): «لقد حُكم على أليكسي نافالني بالسجن 19 سنة في مجمع سجون يحظى بحراسة قصوى»، وفق ما نقل عنها موقع «يورونيوز».

وأدانت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الحكم ضد المعارض الرئيسي للكرملين أليكسي نافالني، وكتبت على منصة «إكس»: إن «نظام العدالة التعسُّفي في روسيا الذي يسجن أليكسي نافالني 19 عامًا إضافيًّا هو ظلم صارخ».

وأضافت: «الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يخشى شيئًا أكثر من هؤلاء الذين يعارضون الحرب والفساد ويدافعون عن الديمقراطية، حتى من زنزانة السجن. لن يُسكت الأصوات الناقدة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

متسابقة صومالية تحصد لقب «أبطأ عداءة» في دورة الألعاب الرياضية الجامعية العالمية (فيديو)

متسابقة صومالية تحصد لقب «أبطأ عداءة» في دورة الألعاب الرياضية الجامعية العالمية...
لبنان يحيي الذكرى السنوية الثالثة لانفجار المرفأ والعدالة معطّلة

لبنان يحيي الذكرى السنوية الثالثة لانفجار المرفأ والعدالة معطّلة
إنجاز المهام من خلال الذكاء الصناعي مصدر قلق جديد للعمّال وأصحاب المهن

إنجاز المهام من خلال الذكاء الصناعي مصدر قلق جديد للعمّال وأصحاب المهن
كاريكاتير حليم - الشعب السوداني بين نارين

كاريكاتير حليم - الشعب السوداني بين نارين
بازوم يطلب مساعدة دولية وانقلابيو النيجر يهددون بالرد على «أي عدوان»

بازوم يطلب مساعدة دولية وانقلابيو النيجر يهددون بالرد على «أي عدوان»
الكاراتيه يفتح باب الذهب للألعاب الجماعية

الكاراتيه يفتح باب الذهب للألعاب الجماعية
بازوم يحذر من «عواقب مدمرة» على العالم بسبب المحاولة الانقلابية في النيجر

بازوم يحذر من «عواقب مدمرة» على العالم بسبب المحاولة الانقلابية في النيجر
كريستيانو يفسد فرحة الزمالك.. ويصعد بالنصر لربع نهائي البطولة العربية

كريستيانو يفسد فرحة الزمالك.. ويصعد بالنصر لربع نهائي البطولة العربية
ضبط نصف مليون حبة كبتاغون و35 كيلو غرامًا من الأفيون شمال العراق

ضبط نصف مليون حبة كبتاغون و35 كيلو غرامًا من الأفيون شمال العراق
مونديال السيدات: إنجاز تاريخي لمنتخب المغرب بالتأهل إلى ثمن النهائي

مونديال السيدات: إنجاز تاريخي لمنتخب المغرب بالتأهل إلى ثمن النهائي
فتح باب الالتحاق بمنتخب الرقبي النسائي

فتح باب الالتحاق بمنتخب الرقبي النسائي
ريال مدريد يحارب باريس سان جيرمان بسلاح الصمت لحسم صفقة مبابي

ريال مدريد يحارب باريس سان جيرمان بسلاح الصمت لحسم صفقة مبابي
مرحلة العمل الدبلوماسي: مذكرات عبد الرحمن شلقم

مرحلة العمل الدبلوماسي: مذكرات عبد الرحمن شلقم
مجلات طبية تطلق نداء عاجلا بشأن الأسلحة النووية

مجلات طبية تطلق نداء عاجلا بشأن الأسلحة النووية
كاريكاتير خيري - باتيلي!

كاريكاتير خيري - باتيلي!
أراء مستنسخة

أراء مستنسخة
شاهد في «وسط الخبر»: هل زادت التشكيلات المسلحة من أزمة الدولة؟

شاهد في «وسط الخبر»: هل زادت التشكيلات المسلحة من أزمة الدولة؟
بالقانون.. حرمان القُصّر في الصين من الإنترنت ليلاً

بالقانون.. حرمان القُصّر في الصين من الإنترنت ليلاً
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
الكرملين: التدخل الأجنبي لن يحل الأزمة في النيجر
الكرملين: التدخل الأجنبي لن يحل الأزمة في النيجر
برلين تدعو إلى مواصلة جهود الوساطة مع انقلابيي النيجر
برلين تدعو إلى مواصلة جهود الوساطة مع انقلابيي النيجر
مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في أوغندا يوقف نشاطه بعد رفض الحكومة تجديد الاتفاق معه
مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في أوغندا يوقف نشاطه بعد رفض ...
مصدر أمني أوكراني: مسيرات هاجمت قاعدة بحرية روسية
مصدر أمني أوكراني: مسيرات هاجمت قاعدة بحرية روسية
وقف موقت لمحاكمة عمران خان في اتهامات ببيع هدايا حكومية
وقف موقت لمحاكمة عمران خان في اتهامات ببيع هدايا حكومية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
إجلاء أكثر من ألفي شخص جراء حريق بميدان للتدريب العسكري في القرم
إجلاء أكثر من ألفي شخص جراء حريق بميدان للتدريب العسكري في ......
بلينكن: انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب الأوكرانية «غير مقبول»
بلينكن: انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب الأوكرانية «غير مقبول»...
رجل يدوس على المصحف في ستوكهولم دون إحراقه
رجل يدوس على المصحف في ستوكهولم دون إحراقه...
تعيين الجنرال عبدالرحمن تشياني «رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن» في النيجر
تعيين الجنرال عبدالرحمن تشياني «رئيس المجلس الوطني لحماية ......
بوركينا فاسو ومالي: أي تدخل عسكري في النيجر سيكون بمثابة إعلان حرب علينا
بوركينا فاسو ومالي: أي تدخل عسكري في النيجر سيكون بمثابة ......
المزيد
بعد الحكم على نافالني.. «قلق» أممي من استغلال القضاء الروسي لـ«أغراض سياسية»
بعد الحكم على نافالني.. «قلق» أممي من استغلال القضاء الروسي ......
الاتحاد الأوروبي: محاكمة نافالني «مفبركة».. والحكم ضده غير مقبول
الاتحاد الأوروبي: محاكمة نافالني «مفبركة».. والحكم ضده غير ......
حكم بالسجن 19 سنة إضافية على المعارض الروسي نافالني.. وألمانيا تعتبره «ظلمًا صارخًا»
حكم بالسجن 19 سنة إضافية على المعارض الروسي نافالني.. ......
وقف موقت لمحاكمة عمران خان في اتهامات ببيع هدايا حكومية
وقف موقت لمحاكمة عمران خان في اتهامات ببيع هدايا حكومية...
مصدر أمني أوكراني: مسيرات هاجمت قاعدة بحرية روسية
مصدر أمني أوكراني: مسيرات هاجمت قاعدة بحرية روسية...
المزيد