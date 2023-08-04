الاتحاد الأوروبي: محاكمة نافالني «مفبركة».. والحكم ضده غير مقبول

القاهرة - بوابة الوسط

اعتبر الاتحاد الأوروبي، أن الحكم الجديد الذي صدر، الجمعة، بحق المعارض الروسي اليكسي نافالني «غير مقبول»، مجددًا مطالبته بالإفراج «الفوري وغير المشروط» عنه.

وكتب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال على منصة «إكس» (تويتر سابقا) أنه إثر «محاكمة مفبركة» فإن «هذا الحكم التعسفي هو رد على شجاعته في انتقاد نظام الكرملين»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

فيما قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان نقلته الوكالة الفرنسية: إن «الاتحاد الأوروبي يندد بأشد العبارات (...) بتوقيف نافالني ومحاكمته والحكم عليه لدوافع سياسية».

سجن نافالني 19 سنة إضافية

وأصدرت محكمة روسية، الجمعة، حكمًا بالسجن على المعارض الروسي أليكسي نافالني، المسجون أساسًا، لمدة 19 سنة إضافية بتهمة «التطرف» سيقضيها في سجن آخر في ظروف صعبة.

وقالت الناطقة باسم المحكمة كيرا يارميش على منصة «إكس» (تويتر سابقًا): «لقد حُكم على أليكسي نافالني بالسجن 19 سنة في مجمع سجون يحظى بحراسة قصوى»، وفق ما نقل عنها موقع «يورونيوز».

وأدانت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الحكم ضد المعارض الرئيسي للكرملين أليكسي نافالني، وكتبت على منصة «إكس»: إن «نظام العدالة التعسُّفي في روسيا الذي يسجن أليكسي نافالني 19 عامًا إضافيًّا هو ظلم صارخ».

وأضافت: «الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يخشى شيئًا أكثر من هؤلاء الذين يعارضون الحرب والفساد ويدافعون عن الديمقراطية، حتى من زنزانة السجن. لن يُسكت الأصوات الناقدة».