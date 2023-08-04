حكم بالسجن 19 سنة إضافية على المعارض الروسي نافالني.. وألمانيا تعتبره «ظلمًا صارخًا»

القاهرة - بوابة الوسط

أصدرت محكمة روسية، الجمعة، حكما بالسجن على المعارض الروسي أليكسي نافالني، المسجون أساسًا، لمدة 19 سنة إضافية بتهمة «التطرف» سيقضيها في سجن آخر في ظروف صعبة.

وقالت الناطقة باسم المحكمة كيرا يارميش على منصة «إكس» (تويتر سابقًا): «لقد حُكم على أليكسي نافالني بالسجن 19 سنة في مجمع سجون يحظى بحراسة قصوى»، وفق ما نقل عنها موقع «يورونيوز».

وأدانت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الحكم ضد المعارض الرئيسي للكرملين أليكسي نافالني، وكتبت على منصة «إكس»: إن «نظام العدالة التعسُّفي في روسيا الذي يسجن أليكسي نافالني 19 عامًا إضافيًّا هو ظلم صارخ».

وأضافت: «الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يخشى شيئًا أكثر من هؤلاء الذين يعارضون الحرب والفساد ويدافعون عن الديمقراطية، حتى من زنزانة السجن. لن يُسكت الأصوات الناقدة».