وقف موقت لمحاكمة عمران خان في اتهامات ببيع هدايا حكومية

القاهرة - بوابة الوسط

نقلت وسائل إعلامية محلية أن محكمة عليا في باكستان علقت موقتاً محاكمة رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان بتهمة بيع هدايا حكومية بشكل مخالف للقانون.

وطعن الفريق القانوني لخان فيما إذا كانت القضية الجنائية التي تنظرها محكمة أدنى، يمكن مواصلتها على أساس الدعوى التي رفعتها مفوضية الانتخابات في البلاد، بحسب وكالة «رويترز».

وأمرت المحكمة العليا المحكمة الأدنى بمراجعة إمكانية مواصلة الدعوى.

دعوة لإجراء محادثات

وأواخر مايو الماضي، جدد رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خانـ دعوته لإجراء محادثات على الفور مع مسؤولي الدولة، وسط تزايد الضغط عليه، وفي ظل حملة أمنية على كبار مساعديه وأنصاره أدت إلى اعتقال الآلاف منهم واستقالة عدد كبير من حزبه.

- عمران خان يدعو للحوار في باكستان والمواجهة تتصاعد مع الجيش

ويخوض خان صراعاً مع الجيش منذ إقالته، العام الماضي، في تصويت برلماني يقول إنه جرى تنظيمه من قبل كبار الجنرالات في البلاد. وينفي الجيش ذلك.