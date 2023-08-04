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مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في أوغندا يوقف نشاطه بعد رفض الحكومة تجديد الاتفاق معه

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 04 أغسطس 2023, 01:10 مساء
مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في أوغندا يوقف نشاطه بعد رفض الحكومة تجديد الاتفاق معه
جنود أوغنديون يطاردون متمردي «جيش الرب» في منطقة حدودية، (رويترز)
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أعلنت الأمم المتحدة الجمعة، إغلاق مكتب حقوق الإنسان التابع لها في أوغندا في نهاية هذا الأسبوع، بعد رفض كمبالا تجديد اتفاق سمح لهذا المكتب القيام بنشاطاته في هذا البلد الإفريقي منذ حوالى عشرين عاماً.

وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في بيان، «يؤسفني أنّ مكتبنا في أوغندا مضطر للاغلاق بعد 18 عاماً تمكنّا خلالها من العمل بشكل وثيق مع المجتمع المدني، وأشخاص من خلفيات متنوعة في أوغندا، وكذلك التعامل مع مؤسسات الدولة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان»، بحسب وكالة «فرانس برس».

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