وزير الدفاع الروسي يزور القوات المشاركة في الصراع الأوكراني

القاهرة - بوابة الوسط

نقلت وكالة «تاس» للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها الجمعة، إن وزير الدفاع سيرغي شويغو، زار المقر الرئيسي لمجموعة جيش «الوسط» المشاركة في الصراع الأوكراني.

وأضافت «تاس» أن قائد المجموعة أندريه موردفيتشيف أطلع شويغو على مستجدات الوضع دون الكشف عن مكان الاجتماع، بحسب وكالة «رويترز».

«كثافة ضرباتنا على المنشآت الأوكرانية ازدادت بشدة»

والإثنين، أعلن وزير الدفاع الروسي، أن الضربات على المنشآت العسكرية الأوكرانية «ازدادت بشدة»، رداً على الهجمات على الأراضي الروسية.

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وقال شويغو إنه «على خلفية فشل الهجوم المضاد المزعوم، ركزت كييف.. على تنفيذ هجمات إرهابية على منشآت مدنية»، مضيفاً أن «كثافة ضرباتنا على المنشآت العسكرية الأوكرانية بما فيها المنشآت التي تدعم هذه الأعمال الإرهابية، ازدادت بشدة».