المئات يتجمعون في عاصمة النيجر تمهيدا لتظاهرة مؤيدة للانقلاب

القاهرة - بوابة الوسط

بدأ المئات من أنصار العسكريين الذين سيطروا على الحكم في النيجر بعد الإطاحة بالرئيس محمد بازوم بالتجمع في نيامي، اليوم الخميس، تعبيرًا عن دعمهم، وفق ما أفاد مراسلو «فرانس برس».

تجمع المتظاهرون الذين كان بعضهم يلوح بأعلام روسية كبيرة في وسط العاصمة في ساحة «الاستقلال» بدعوة من حركة «إم62» وهي ائتلاف يضم منظمات المجتمع المدني «السيادية»، وفق الوكالة الفرنسية.

وتولى أعضاء في «M62» أمن التجمع الذي يُنظم في الذكرى 63 لاستقلال النيجر عن فرنسا التي تنشر نحو 1500 جندي لمساعدة هذا البلد على محاربة الجماعات المتطرفة المسلحة.

تدهور العلاقات بين النيجر وفرنسا

منذ انقلاب 26 يوليو، تدهورت العلاقات مع باريس بعد أحداث جرت، الأحد، خلال تظاهرة نظمت خارج السفارة الفرنسية كانت الدافع وراء إجلاء مئات المواطنين الفرنسيين.

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وقال متظاهر شاب يدعى إيسياكا حمادو لـ«فرانس برس»، إن «الأمن فقط هو ما يهمنا سواء وفرته لنا روسيا أو الصين أو تركيا، إذا أرادت مساعدتنا... نحن لا نريد الفرنسيين الذين ينهبوننا منذ العام 1960، إنهم موجودون هنا منذ ذلك الحين ولم يتغير شيء! فما الفائدة منهم؟».

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وأيده آخر يدعى عُمر بقوله: «أنا طالب، لم أجد عملًا بعد الدراسة في هذا البلد، بسبب نظام (بازوم) الذي تدعمه فرنسا: كلهم، عليهم أن يرحلوا!».

قبل التجمع، طلبت فرنسا من «قوات الأمن النيجيرية اتخاذ الإجراءات اللازمة للضمان التام لأمن البعثات الدبلوماسية الأجنبية في نيامي بالكامل، ولا سيما الفرنسية منها».

قال الجنرال عبدالرحمن تياني الذي تولى السلطة في نيامي، مساء الأربعاء، إن الفرنسيين «ليس لديهم سبب موضوعي لمغادرة النيجر، لأنهم لم يتعرضوا بتاتًا لأدنى تهديد»، ودعا في كلمة لمناسبة عيد الاستقلال أنصاره إلى التظاهر «بهدوء».