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فرنسا تعيد 1079 شخصا من النيجر وتعلن انتهاء عملية الإجلاء

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 03 أغسطس 2023, 12:43 مساء
فرنسا تعيد 1079 شخصا من النيجر وتعلن انتهاء عملية الإجلاء
وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو. (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلنت الحكومة الفرنسية، الخميس، إعادة 1079 شخصا جوا من النيجر مع انتهاء عملية إجلاء رعايا من الدولة الواقعة في غرب أفريقيا بعد سيطرة العسكريين على الحكم.

وقال وزير الدفاع سيباستيان لوكورنو على منصة إكس (تويتر سابقا) إن الرعايا الفرنسيين والأجانب الذين جرى إجلاؤهم «هم الآن بأمان»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

وأقلعت أول طائرة تقل فرنسيين، مساء الثلاثاء، من نيامي وذلك بعد بضعة أيام من الانقلاب في النيجر الذي أطاح الرئيس محمد بازوم.

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وفي وقت سابق، طلبت فرنسا من قوات الأمن النيجرية «اتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان أمن البعثات الدبلوماسية الأجنبية في نيامي، خصوصا التابعة لها، بشكل كامل» خلال التظاهرات المقررة الخميس. 

وأفادت وزارة الخارجية في بيان نقلته «فرانس برس» أنه «بينما تصدر عدة دعوات للتظاهر في الثالث من أغسطس، تذكر فرنسا بأن أمن المقرات والموظفين الدبلوماسيين هي التزامات بموجب القانون الدولي وخصوصا اتفاقية فيينا».

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