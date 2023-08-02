«رويترز»: أميركا تعتزم إجلاء بعض موظفي سفارتها في النيجر

القاهرة - بوابة الوسط

نقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول أميركي، اليوم الأربعاء، قوله إن الولايات المتحدة تعتزم إجلاء بعض موظفي سفارتها في النيجر وأفراد أسرهم بعد استيلاء عسكريين على السلطة هناك، إلا أنها ستبقي على بعثتها مفتوحة وسيواصل كبار الموظفين العمل من هناك.

وقال المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن القرار النهائي لم يُتخذ بعد، لكنه رجح اتخاذه، موضحًا أن الأفراد سينقلون من النيجر بطائرة ستستأجرها وزارة الخارجية ولن تُستخدم طائرات عسكرية.

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وأجلت فرنسا أمس الثلاثاء 262 شخصًا من النيجر وصلوا إلى مطار شارل ديغول ليل الثلاثاء - الأربعاء، وفق ما نقله مصدر في المطار إلى الوكالة الفرنسية.