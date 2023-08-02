حملة أوكرانية لإزالة الإشارات إلى التاريخ السوفيتي والثقافة الروسية

القاهرة - بوابة الوسط

أزال عمال مطرقة ومنجلا من منحوتة عملاقة ترتفع في العاصمة الأوكرانية، في إطار حملة متسارعة لنزع الرموز السوفيتية منذ غزو موسكو أوكرانيا العام الماضي.

التمثال الفولاذي، البالغ طوله 62 مترا، يمثّل امرأة تحمل درعا عليها مطرقة ومنجل وسيف باليد الثانية. وجرى تدشينه في 1981 كنصب لإحياء ذكرى انتصار السوفيت في الحرب العالمية الثانية، وفق وكالة «فرانس برس».

ويُعرف التمثال، المقام على سطح مبنى متحف للحرب، باللغة الأوكرانية بـ«باتكيفشينا ماتي»، أي «الوطن الأم». وأيدت وزارة الثقافة الأوكرانية خطة لتزويد التمثال بدرع جديدة تحمل شعار البلد، وهو «رمح ثلاثي الشعب».

إعادة تسمية التمثال

صعد، الشهر الماضي، عمال في حمالة، تدلت من سكة ثُبتت على أعلى الدرع، وبدأوا في إزالة قطع الشعار وإنزالها بواسطة حبال. وسيجرى استبدال درع أخرى جديدة تحمل الرمح الثلاثي بالدرع بأكملها.

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يعد التمثال جزءا من المتحف الوطني لتاريخ أوكرانيا في الحرب العالمية الثانية. ودعا مدير المتحف، يوري سافتشوك، إلى إعادة تسمية التمثال «أوكرانيا الأم».

ومن المتوقع أن تبلغ كلفة استبدال الدرع 28 مليون ريفنيا أوكرانية (758 ألف دولار). وأوضح المسؤولون الأوكرانيون أنه سيجرى تسديدها من تبرعات شركات، وليس من أموال الدولة.

استقالة وزير الفنون الأوكراني

استقال وزير الفنون الذي أيد المشروع الشهر الماضي، وسط انتقادات جهات رسمية تكلفة أعمال فنية في زمن الحرب. غير أن استطلاعا أجري، العام الماضي بتكليف من وزارة الثقافة، توصل إلى أن 85% من الأوكرانيين يؤيدون إزالة المطرقة والمنجل.

منذ الغزو الروسي لها، سرعت أوكرانيا إجراءات إزالة الإشارات إلى التاريخ السوفيتي والثقافة الروسية من الأماكن الجغرافية، بينما دخل قانون «إنهاء الاستعمار» حيز التنفيذ هذا الصيف. وترتفع منحوتات ضخمة مشابهة كنصب تذكارية للحرب من الحقبة السوفيتية في مدن أخرى، منها فولغوغراد بروسيا وبريست في بيلاروسيا.