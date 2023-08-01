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إقلاع أول طائرة تقل فرنسيين من النيجر

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 01 أغسطس 2023, 09:03 مساء
إقلاع أول طائرة تقل فرنسيين من النيجر
نيجريون يتظاهرون أمام سفارة فرنسا بالنيجر، 30 يوليو 2023 (أ ف ب)
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أقلعت طائرة أولى تقل فرنسيين، مساء الثلاثاء، من نيامي على أن تهبط ليلا في مطار رواسي شارل ديغول في باريس، وفق ما أفادت وزيرة الخارجية الفرنسية وكالة «فرانس برس»، وذلك بعد بضعة أيام من الانقلاب في النيجر.

وقالت كاترين كولونا «هناك 262 شخصًا على متن الطائرة من طراز إيرباص إيه 330، بينهم 12 رضيعًا»، مضيفة أن «الغالبية الكبرى من الركاب من مواطنينا»، إضافة إلى بعض المواطنين الأوروبيين.

وفي وقت سابق اليوم، غادرت ثلاث طائرات فرنسا متجهة إلى النيجر، لإجلاء مدنيين فرنسيين وأوروبيين بعد انقلاب الأسبوع الماضي، بينما حذرت بوركينا فاسو ومالي اللتان يحكمهما الجيش أيضًا من أيّ تدخل مسلح خارجي في البلاد.

وهذه المرة الأولى التي يجري فيها إجلاء ضخم للفرنسيين في منطقة الساحل حيث وقعت انقلابات أخرى في مالي وبوركينا فاسو منذ العام 2020.

وقالت هيئة الأركان العامة الفرنسية إن الإجلاء يشمل مدنيين فرنسيين وأوروبيين يريدون للمغادرة، ويهدف إلى ضمان سلامتهم بعد الانقلاب الذي وقع الأسبوع الماضي، مشيرًا إلى العودة إلى فرنسا «في وقت متأخر من الليل»، من دون مزيد من التفاصيل بشأن الجداول الزمنية ومطارات الوصول.

وثمة حاليًا حوالي 600 فرنسي في النيجر. وسيجري الإجلاء على أساس طوعي وفي طائرات نقل عسكرية صغيرة غير مسلحة. ولم تحدّد باريس الثلاثاء عدد الذين اختاروا المغادرة.

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