المجموعة العسكرية في بورما تعلن تخفيف عقوبة سو تشي بموجب العفو الجزئي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت المجموعة العسكرية الحاكمة في بورما الثلاثاء، أنها خفّضت عقوبة السجن 33 عاما الصادرة في حق الزعيمة المدنية المخلوعة أونغ سان سو تشي، بست سنوات بموجب عفو جزئي.

وقال الناطق باسم المجموعة العسكرية إن هذا العفو يشمل خمسا من أصل 19 إدانة في حقّها و«قد خففت عقوبتها بست سنوات»، بحسب وكالة «فرانس برس».

- العفو عن الزعيمة البورمية السابقة أونغ سان سو تشي

وفي وقت سابق من اليوم، أصدرت المجموعة العسكرية الحاكمة في بورما، عفوا عن الزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي المسجونة منذ إطاحتها بانقلاب في العام 2021.

تهم فساد وحيازة أجهزة لاسلكي

وشمل العفو سبعة آلاف سجين في مناسبة الصوم البوذي.

وحُكم على سو تشي بالسجن 33 عاما إثر إدانتها بالكثير من التهم من بينها الفساد وحيازة أجهزة لاسلكي بشكل غير مشروع وصولا إلى عدم احترام الإجراءات الصحية المرتبطة بـ«كوفيد-19». ويشمل العفو خمس إدانات من أصل 19 في حقّها.