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طائرة مسيّرة تهاجم برجا تجاريا في حي الأعمال بوسط موسكو

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 01 أغسطس 2023, 09:09 صباحا
طائرة مسيّرة تهاجم برجا تجاريا في حي الأعمال بوسط موسكو
مبنى متضرر في مركز موسكو الدولي للأعمال (موسكفا سيتي) في أعقاب هجوم بطائرة مسيرة، 30 يوليو 2023. (أ ف ب)
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هاجمت طائرة مسيّرة برجا تجاريا في حي الأعمال بوسط موسكو الثلاثاء، كان قد تعرض لهجوم سابق خلال عطلة نهاية الأسبوع، في حين أُسقطت طائرة مسيّرة واحدة على الأقل، وفق ما أفاد رئيس بلدية المدينة.

وكتب رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين على تطبيق تلغرام «جرى إسقاط طائرات مسيّرة عدة بواسطة أنظمة الدفاع الجوي خلال محاولتها التحليق فوق موسكو. إحدى هذه الطائرات اصطدمت بالبرج نفسه في حي موسكو سيتي كما حدث في المرة الأخيرة. واجهة المبنى في الطابق 21 تضررت»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأضاف «لا توجد معلومات عن سقوط ضحايا»، مشيرا إلى أن خدمات الطوارئ كانت في موقع الهجوم.

وذكرت روسيا الأحد، أنها أسقطت طائرات مسيّرة أوكرانية استهدفت العاصمة في هجوم أدى إلى تضرر برجين تجاريين في حي الأعمال موسكو-سيتي وسط مدينة موسكو.

ويعد وقت قصير على الهجوم، أفادت وكالة الأنباء الروسية الرسمية «تاس» عن إغلاق مطار فنوكوفو الدولي في موسكو لفترة وجيزة في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء.

- هجوم بطائرة مسيرة وسط موسكو.. وإغلاق موقت لمطار دولي

ونقلت تاس عن خدمات الطوارئ «تم إغلاق مطار فنوكوفو لفترة مؤقتة أمام المسافرين الوافدين والمغادرين وتحويل الطائرات إلى مطارات أخرى»، قبل أن تورد لاحقا أن المطار استأنف عمله بشكل طبيعي.

مقاومة شديدة من القوات الروسية
ونادرا ما كانت موسكو الواقعة على بعد 500 كيلومتر من الحدود الأوكرانية مستهدفة منذ بدء النزاع في أوكرانيا، إلى أن وقعت هجمات عدة بطائرات مسيّرة هذا العام.

ويعد هجوم الأحد الأحدث في سلسلة من الهجمات بالطائرات المسيّرة التي طاولت الكرملين ومدنا روسية متاخمة لأوكرانيا، وقد حملت روسيا كييف المسؤولية.

واعتبر الكرملين الهجوم «عملا يائسا» من قبل أوكرانيا بسبب انتكاساتها في ساحة المعركة.

وبدأت أوكرانيا هجومها المضاد في يونيو، لكنها لم تحقق سوى بعض التقدم المتواضع في مواجهة مقاومة شديدة من القوات الروسية على خط المواجهة.

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