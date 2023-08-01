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مقتل 17 عاملا بعد انهيار رافعة في الهند

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 01 أغسطس 2023, 08:41 صباحا
مقتل 17 عاملا بعد انهيار رافعة في الهند
عناصر إنقاذ في موقع سقوط رافعة على طريق سريع في ولاية مهاراشترا الهندية, 1 أغسطس 2023. (أ ف ب)
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قضى 17 عاملا على الأقل في غرب الهند اليوم الثلاثاء، بعد انهيار رافعة فوق طريق سريع قيد الإنشاء خارج مدينة بومباي، على ما أفاد مسؤولون في الهيئة المسؤولة عن الاستجابة للكوارث.

وسقطت الرافعة على ألواح إسمنت كبيرة ليلا، وتتطاير الحطام فيما كان العمال يعملون على طريق سامرودهي السريع في ولاية ماهاراشترا، بحسب الوكالة الوطنية الهندية للاستجابة للكوارث.

وقالت الوكالة إنه جرى انتشال 17 جثة ونقل ثلاثة مصابين إلى المستشفى، وفق وكالة «فرانس برس».

وأظهر مقطع فيديو نشرته الوكالة عناصر إنقاذ يبحثون في أكوام من العوارض الفولاذية المحطّمة في موقع البناء في تاني في ضواحي بومباي.

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يعد طريق سامرودهي السريع الذي يربط بومباي بمدينة ناغبور، جزءا من مخطط واسع النطاق للبنى التحتية للطرق في أحد أسرع الاقتصادات نموا في العالم.

تعويضات لأسر الضحايا والمصابين
وأعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الذي يتوقّع أن يدشن مشاريع أخرى في ماهاراشترا الثلاثاء، عن «حزنه» وأمر بدفع تعويضات لأسر الضحايا والمصابين.

وتكثر الحوادث في مواقع إنشاء البنى التحتية بالهند، ففي أكتوبر من العام الماضي، قتل 130 شخصا في ولاية غوجارات بانهيار جسر بعد فترة وجيزة من إصلاحه.

وفي العام 2016، أدى انهيار جسر في شارع مزدحم في كالكوتا إلى مقتل 26 شخصا على الأقل.

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