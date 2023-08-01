العفو عن الزعيمة البورمية السابقة أونغ سان سو تشي

القاهرة - بوابة الوسط

أصدرت المجموعة العسكرية الحاكمة في بورما، اليوم الثلاثاء، عفوا عن الزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي المسجونة منذ إطاحتها بانقلات في العام 2021.

وشمل العفو سبعة آلاف سجين في مناسبة الصوم البوذي، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».

وحُكم على سو تشي بالسجن 33 عاما إثر إدانتها بالكثير من التهم من بينها الفساد وحيازة أجهزة لاسلكي بشكل غير مشروع وصولا إلى عدم احترام الإجراءات الصحية المرتبطة بـ«كوفيد-19». ويشمل العفو خمس إدانات من أصل 19 في حقّها.

رغم العفو.. سو تشي لا تزال في السجن

وأوضح مصدر قانوني «لم يفرج عنها رغم العفو الذي منح على بعض الأحكام الصادرة في حقها. يتعين عليها مواجهة 14 قضية. مُنحت عفوا عن خمس قضايا فقط من أصل 19».

وظهرت سو تشي مرة واحدة فقط منذ الانقلاب في الأول من فبراير 2021، في صور غير واضحة نشرتها السلطات من محكمة شبه خالية في نايبيداو، العاصمة التي بناها الجيش.

وأغرق هذا الانقلاب الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا في فوضى أدت إلى نزوح أكثر من مليون شخص، وفق الأمم المتحدة. ونُقِلت الزعيمة البورمية السابقة الأسبوع الماضي من سجنها إلى مبنى حكومي، حسب ما أفاد مسؤول في حزبها. غالبا ما تمنح بورما عفوا لآلاف السجناء تزامنا مع أعياد أو مناسبات بوذية خاصة.