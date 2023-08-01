رئيس الصين يدعو إلى بذل أقصى جهد لإنقاذ المفقودين والمحاصرين جراء فيضانات بكين

القاهرة - بوابة الوسط

دعا الرئيس الصيني شي جينبينغ الثلاثاء إلى بذل «قصارى الجهود» لإنقاذ «المفقودين أو المحاصرين» بعد هطول أمطار غزيرة على العاصمة بكين ومحيطها، وفق محطة «سي سي تي في» التلفزيونية الرسمية.

وأضافت المحطة: «طالب شي جينبينغ بأن تبذل كل المقاطعات قصارى جهدها للبحث عن المفقودين والمحاصرين وإنقاذهم، ومعالجة المصابين ومواساة عائلات الضحايا والتقليل بقدر الإمكان من حجم الخسائر»، حسب وكالة «فرانس برس».

ضحايا الفيضانات

وأظهرت إحصائية للمحطة الرسمية وفاة 11 شخصا على الأقل، وفقد 27 آخرين جراء الفيضانات التي غمرت العاصمة وجوارها.

- 11 وفاة و27 مفقودا في فيضانات بكين

وفي غضون 40 ساعة فقط، سجل في العاصمة الصينية تساقط أمطار توازي معدل شهر يوليو بأكمله، وكانت حصيلة أخرى نشرت الإثنين أشارت إلى سقوط قتيلين في منطقة مينتوغو شبه الجبلية في غرب البلاد وهي من الأكثر تأثرا بالأحوال الجوية هذه.