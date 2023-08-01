هجوم بطائرة مسيرة وسط موسكو.. وإغلاق موقت لمطار دولي

القاهرة - بوابة الوسط

هاجمت طائرة مسيّرة برجا في حي الأعمال في وسط موسكو تعرض لهجوم سابق خلال عطلة نهاية الأسبوع، في حين أُسقطت طائرة مسيّرة أخرى على الأقل، وفق ما أفاد رئيس بلدية المدينة.

وكتب رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين على تطبيق «تلغرام»، «جرى إسقاط طائرات مسيّرة عدة بواسطة أنظمة الدفاع الجوي خلال محاولتها التحليق فوق موسكو، وإحدى هذه الطائرات اصطدمت ببرج موسكو سيتي نفسه كما حدث في المرة الأخيرة»، حسب وكالة «فرانس برس».

غلق مطار فنوكوفو الدولي

وبالتزامن مع الهجوم، أفادت وكالة الأنباء الروسية الرسمية «تاس» بأن مطار فنوكوفو الدولي في موسكو أُغلق لفترة وجيزة في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء.

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ونقلت تاس عن خدمات الطوارئ أنه جرى «غلق مطار فنوكوفو لفترة موقتة أمام المسافرين الوافدين والمغادرين وتحويل الطائرات إلى مطارات أخرى»، قبل أن تورد لاحقا أن المطار استأنف عمله بشكل طبيعي، وفق «فرانس برس».