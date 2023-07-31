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وزيرة الخارجية الفرنسية تنفي اتهامات الانقلابيين في النيجر حول تدخل عسكري

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 31 يوليو 2023, 08:00 مساء
وزيرة الخارجية الفرنسية تنفي اتهامات الانقلابيين في النيجر حول تدخل عسكري
وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا. (الإنترنت)
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نفت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، اليوم الإثنين، اتهامات العسكريين الذين استولوا على الحكم في النيجر بأن فرنسا تريد «التدخل عسكريا» في هذا البلد، وفق ما نقلته وكالة «فرانس برس».

وقالت كولونا لقناة «بي إف إم» إن «هذا خاطئ»، معتبرة أن إعادة الرئيس محمد بازوم إلى منصبه هو أمر «ممكن». وأضافت: «هذا ضروري، لأن عمليات زعزعة الاستقرار هذه تنطوي على مخاطر بالنسبة إلى النيجر وجيرانها».

- الانقلابيون في النيجر يتهمون فرنسا بالرغبة في «التدخل عسكريا»

وقد اتهم العسكريون الانقلابيون في النيجر فرنسا بالرغبة في «التدخل عسكرياً»، لإعادة الرئيس محمد بازوم إلى مهامه، على ما جاء في بيان تُلي، اليوم الإثنين، عبر التليفزيون الوطني.

وجاء في البيان: «في إطار بحثها عن سبل ووسائل للتدخل عسكرياً في النيجر، عقدت فرنسا بتواطؤ بعض أبناء النيجر اجتماعاً مع هيئة أركان الحرس الوطني في النيجر، للحصول على الأذونات السياسية والعسكرية اللازمة»، وفق «فرانس برس».

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