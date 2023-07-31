ارتفاع حصيلة التفجير الانتحاري في باكستان إلى 54 قتيلا نحو نصفهم قاصرون

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفعت حصيلة التفجير الانتحاري، الذي استهدف تجمعا سياسيا في شمال غرب باكستان، أمس الأحد، إلى 54 قتيلا، نحو نصفهم قاصرون، وفق ما أفادت الشرطة اليوم الإثنين.

وقال المسؤول الكبير في دائرة مكافحة الإرهاب شوكت عباس إلى وكالة «فرانس برس»: «الحصيلة باتت 54 قتيلا»، موضحا أن 23 منهم تقل أعمارهم عن 18 عاما. بينما أكد مساعد مفوض الإقليم أنور الحق الحصيلة.

وأجرت الشرطة الباكستانية، اليوم الإثنين، بحثاً دقيقاً بين الأنقاض التي خلّفها التفجير الانتحاري الذي استهدف تجمّعا سياسيا لحزب إسلامي متشدد قبل الانتخابات المقرر إجراؤها في وقت لاحق من هذا العام.

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وقد تجمع أكثر من 400 من أعضاء وأنصار حزب «جمعية علماء الإسلام» تحت خيمة عند وقوع الهجوم في بلدة خار القريبة من الحدود مع أفغانستان.

وقال فضل أمان، الذي كان بالقرب من الخيمة عندما انفجرت القنبلة، إلى «فرانس برس»: «رأيت مشهداً مدمّراً. جثث مبعثرة على الأرض، وكان الناس يصرخون طلباً للمساعدة».

وقع الهجوم في بلدة خار بإقليم باجور الشمالي الغربي، على بُعد 45 كيلو متراً فقط من الحدود الأفغانية، في منطقة يتصاعد فيها التشدّد منذ استعادة طالبان السلطة بكابول في العام 2021.