تنظيم «داعش» يتبنى التفجير الانتحاري في باكستان

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن تنظيم «داعش» اليوم الإثنين، مسؤوليته عن التفجير الانتحاري الذي استهدف أمس الأحد تجمعا سياسيا في شمال غرب باكستان وأوقع 54 قتيلاً نحو نصفهم قاصرون، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقال التنظيم في بيان بثه على تطبيق تلغرام إن مقاتلاً «فجّر سترته الناسفة وسط حشد كبير من أعضاء وقيادات» حزب جمعية علماء الإسلام في خار بشمال غرب باكستان.

وارتفعت حصيلة التفجير الانتحاري الذي استهدف تجمعا سياسيا في شمال غرب باكستان أمس الأحد، إلى 54 قتيلا، نحو نصفهم قاصرون، وفق ما أفادت الشرطة اليوم الإثنين.

وقال المسؤول الكبير في دائرة مكافحة الإرهاب شوكت عباس لوكالة «فرانس برس» إن «الحصيلة باتت 54 قتيلا»، موضحا أن 23 منهم تقل أعمارهم عن 18 عاما. وأكد مساعد مفوض الإقليم أنور الحق الحصيلة.

وأجرت الشرطة الباكستانية، اليوم الإثنين بحثاً دقيقاً بين الأنقاض التي خلّفها التفجير الانتحاري الذي استهدف تجمّعا سياسيا لحزب إسلامي متشدد قبل الانتخابات المقرر إجراؤها في وقت لاحق من هذا العام.