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المجموعة العسكرية الحاكمة في بورما تمدد حالة الطوارئ

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 31 يوليو 2023, 01:42 مساء
المجموعة العسكرية الحاكمة في بورما تمدد حالة الطوارئ
الجنرال البورمي مين أونغ هلاينغ في موسكو، 23 يونيو 2021. (أ ف ب)
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مددت المجموعة العسكرية الحاكمة في بورما، اليوم الإثنين، حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر، الأمر الذي سيؤدي نظرياً إلى تأجيل الانتخابات المقرّر إجراؤها في أغسطس المقبل، على ما أفادت وسائل إعلام رسمية.

وأوردت شبكة «إم.إر.تي.في» التلفزيونية الرسمية أن المجلس الوطني للأمن والدفاع المؤلف من مسؤولين عسكريين وافق على القرار، في ظل دوامة العنف المستمرة منذ الانقلاب الذي أطاح بالحاكمة المدنية أونغ سان سو تشي وحكومتها في فبراير 2021، بحسب «فرانس برس».

وكشف خبير أممي في تقرير نشر في منتصف يوليو الحالي، أن جيش بورما استورد أسلحة بقيمة مليار دولار منذ استيلائه على السلطة في انقلاب العام 2021، واستخدمها لـ«ارتكاب فظائع».

- خبير أممي: المجموعة العسكرية في بورما استوردت أسلحة بمليار دولار لارتكاب انتهاكات

وتشهد بورما معارك منذ الانقلاب من بينها تجدد الاشتباكات مع مجموعات إثنية وعشرات التشكيلات من قوات الدفاع الشعبي، التي تقاتل السلطة العسكرية الحاكمة.

وفي قمعه للأصوات المعارضة قتل الجيش ما لا يقل عن 3500 مدني، فيما ارتفع عدد السجناء السياسيين إلى 20 ألف سجين، وفق التقرير.

مليار دولار.. قيمة الأسلحة المستوردة
وأضاف التقرير أن ما قيمته مليار دولار على الأقل من الأسلحة والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج والمواد التي تدخل في تصنيع أسلحة أحضرتها المجموعة العسكرية الحاكمة منذ اليوم الأول للانقلاب في الأول من فبراير 2021 وحتى ديسمبر 2022، وخصوصا من مزودين في روسيا والصين وسنغافورة والهند.

وقال المقرر الخاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في بورما توم أندروز، إن «هذه الأسلحة والمواد الخاصة بصناعة مزيد منها، استمرت في التدفق دون توقف لجيش ميانمار (التسمية الأخرى لبورما) رغم أدلة قاطعة على مسؤوليته عن جرائم فظيعة».

ووفقا للتقرير استوردت المجموعة العسكرية ما قيمته 406 ملايين دولار من الأسلحة والمعدات من روسيا و267 مليون من الصين، بما فيها الكيانات المملوكة للدولة. وبلغت حصة شركات هندية وكيانات مملوكة للدولة 51 مليون دولار من السلع.

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