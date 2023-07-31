فون دير لاين تحذر من استعراض الصين لقوتها العسكرية في مضيق تايوان

القاهرة - بوابة الوسط

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم الإثنين، إن استعراض الصين لقوتها العسكرية، بما في ذلك في مضيق تايوان، يؤثر على المنطقة وقد ينجم عنه تداعيات عالمية.

وكانت فون دير لاين تتحدث في فعالية للأعمال في العاصمة الفلبينية مانيلا عقب لقاء مع الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور، لمناقشة الأمن التجاري والبحري وقضايا التغير المناخي، بحسب وكالة «رويترز».

حزمة مساعدات عسكرية

والسبت كشفت الولايات المتحدة، النقاب عن حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 345 مليون دولار لتايوان، في خطوة من المؤكد أنها ستثير غضب الصين، وفي وقت يسود التوتر العلاقات بين واشنطن وبكين.

- الولايات المتحدة تعلن حزمة مساعدات عسكرية لتايوان بـ345 مليون دولار

وأعلن البيت الأبيض في بيان عن حزمة من «المواد والخدمات الدفاعية (...) والتعليم والتدريب العسكري، لتقديم المساعدة لتايوان»، بحسب وكالة «فرانس برس».