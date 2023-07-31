إيران: التقارب بين السعودية وإسرائيل سيلحق ضررا بالسلم الإقليمي

القاهرة - بوابة الوسط

قال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اليوم الإثنين، إن تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل من شأنه أن يلحق ضرراً بالسلم والاستقرار في المنطقة.



وكان الرئيس الأميركي جو بايدن صرح يوم الجمعة، بأن اتفاقاً قد يكون في الطريق بعد محادثات أجراها مستشاره للأمن القومي مع مسؤولين سعوديين في جدة بهدف التوصل إلى تطبيع العلاقات بين المملكة وإسرائيل، وفق وكالة رويترز.

مخالفة الإجماع العربي

ووقع الاحتلال في 2020 اتفاقات لتطبيع العلاقات مع الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب ثم السودان في يناير 2021. واعتبر الفلسطينيون جميع هذه الاتفاقات «طعنة في الظهر»، إذ خالفت الإجماع العربي الذي جعل من حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني أساساً لأي سلام مع الاحتلال.

وتسعى إسرائيل إلى توسيع دائرة الاتفاقات التي حصلت برعاية أميركية، لتشمل السعودية، التي لا تعترف بكيان الاحتلال. وفي يناير الماضي أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أن بلاده لن تتجه للتطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي من دون إقامة دولة فلسطينية.

وأوضح فرحان، في تصريحات نشرتها وزارة الخارجية السعودية «التطبيع والاستقرار الحقيقي لن يأتي إلا بإعطاء الفلسطينيين الأمل من خلال منحهم الكرامة وهذا يتطلب منحهم دولة».