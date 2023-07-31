سقوط قتيلين في بكين جراء الأمطار الغزيرة

القاهرة - بوابة الوسط

عثرت السلطات الصينية على قتيلين في قنوات مائية فاضت جراء الأمطار الغزيرة التي تتساقط على بكين، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي الصيني، اليوم الإثنين.

وأوردت صحيفة «الشعب» الصادرة بالإنجليزية، «خلال دورية طوارئ صباح هذا اليوم، جرى العثور على شخصين في قنوات مائية»، مشيرة إلى أن «مؤشراتهما الحيوية كانت قد توقفت»، بحسب وكالة «فرانس برس».

- السلطات الصينية تصدر أعلى مستوى إنذار من فيضانات في بكين

وأصدرت سلطات بكين اليوم، أعلى مستوى إنذار من فيضانات وانزلاقات في العاصمة الصينية في ظل تساقط أمطار غزيرة.

وأفادت مذكرة صادرة عن السلطات أن أجزاء كبيرة من الضواحي «تواجه خطر الانهيارات، الانزلاقات الأرضية والوحلية»، مرفقة بإنذار من المستوى الأحمر للفيضانات، بحسب وكالة «فرانس برس».