السلطات الصينية تصدر أعلى مستوى إنذار من فيضانات في بكين

القاهرة - بوابة الوسط

أصدرت سلطات بكين الإثنين أعلى مستوى إنذار من فيضانات وانزلاقات في العاصمة الصينية في ظل تساقط أمطار غزيرة.

وأفادت مذكرة صادرة عن السلطات أن أجزاء كبيرة من الضواحي «تواجه خطر الانهيارات، الانزلاقات الأرضية والوحلية»، مرفقة بانذار من المستوى الأحمر للفيضانات، بحسب وكالة «فرانس برس».

- الصين تعلن حالة تأهب قصوى بسبب الأمطار الغزيرة في بكين والمقاطعات المجاورة

والسبت، وضعت الصين السبت جزءًا من البلاد في حالة تأهب قصوى، بما في ذلك العاصمة بكين، مع توقع هطول أمطار غزيرة، فيما يكتسح الإعصار دوكسوري الطرف الآخر من البلاد، بحسب وكالة «فرانس برس».

ويشمل الإنذار الأحمر، الساري من الساعة 8 مساءً بالتوقيت المحلي (12:00 ت غ) منطقة شاسعة يعيش فيها مئات الملايين بما في ذلك بكين ومدينة تيانجين المجاورة ومقاطعتي خبي في الشمال وشاندونغ في الشرق، وفق خدمات الأرصاد الجوية.