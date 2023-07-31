الانقلابيون في النيجر يتهمون فرنسا بالرغبة في «التدخل عسكريا»

القاهرة - بوابة الوسط

اتهم العسكريون الانقلابيون في النيجر، فرنسا بالرغبة في «التدخل عسكرياً» لإعادة الرئيس محمد بازوم إلى مهامه، على ما جاء في بيان تُلي، اليوم الإثنين، عبر التلفزيون الوطني.

وجاء في البيان «في إطار بحثها عن سبل ووسائل للتدخل عسكرياً في النيجر، عقدت فرنسا بتواطؤ بعض أبناء النيجر، اجتماعاً مع هيئة أركان الحرس الوطني في النيجر للحصول على الأذونات السياسية والعسكرية اللازمة»، وفق وكالة «فرانس برس».

- الاتحاد الأوروبي يحمل الانقلابيين في النيجر مسؤولية أي هجوم على السفارات

وفي وقت سابق من اليوم، حمّل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الانقلابيين في النيجر مسؤولية أي هجوم تتعرض له سفارات الدول الأجنبية، معرباً عن دعم التكتل للإجراءات الاقتصادية العقابية التي أعلنتها دول غرب أفريقيا في حق نيامي.

تجمع آلاف مؤيدي الانقلاب خارج السفارة الفرنسية

وقال بوريل في بيان، «نحمل الانقلابيين مسؤولية أي هجوم يطال المدنيين، أو المراكز الدبلوماسية والموظفين فيها»، وذلك غداة تجمع آلاف من مؤيدي الانقلاب خارج السفارة الفرنسية، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأشار الى أن الاتحاد «سيدعم بسرعة وبحزم» قرارات الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إكواس) التي قررت تعليق كل المبادلات التجارية والمالية مع النيجر.