الاتحاد الأوروبي يحمل الانقلابيين في النيجر مسؤولية أي هجوم على السفارات

القاهرة - بوابة الوسط

حمّل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الإثنين، الانقلابيين في النيجر مسؤولية أي هجوم تتعرض له سفارات الدول الأجنبية، معربا عن دعم التكتل للإجراءات الاقتصادية العقابية التي أعلنتها دول غرب أفريقيا في حق نيامي.

وقال بوريل في بيان، «نحمل الانقلابيين مسؤولية أي هجوم يطال المدنيين، أو المراكز الدبلوماسية والموظفين فيها»، وذلك غداة تجمع آلاف مؤيدي الانقلاب خارج السفارة الفرنسية، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأشار الى أن الاتحاد «سيدعم بسرعة وبحزم» قرارات الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إكواس) التي قررت تعليق كل المبادلات التجارية والمالية مع النيجر.