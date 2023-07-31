هايتي ترحب بإعلان كينيا استعدادها لقيادة قوة تدخل دولية لإحلال الأمن

القاهرة - بوابة الوسط

رحبت هايتي بإعلان كينيا استعدادها قيادة قوة متعددة الجنسيات في الدولة الكاريبية التي تمزقها أعمال العنف، لكن الاقتراح يتطلب مع ذلك تفويضا من مجلس الأمن الدولي.

وقال وزير الخارجية جان فيكتور جينيوس في بيان نشر أمس الأحد على الموقع الإلكتروني للوزارة إن «هايتي تعرب عن تقديرها الكامل لهذا التعبير عن التضامن الإفريقي»، حسب وكالة «فرانس برس».

وأكدت وزارة الخارجية الهايتية أنها تلقت «باهتمام كبير» الإعلان الذي يؤكد «رغبة هذا البلد الشقيق في تقديم دعم فعال لأجهزة إنفاذ القانون الهايتية... وحتى النظر في إمكانية تولي زمام قيادة قوة متعددة الجنسيات بمجرد موافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة».

كينيا مستعدة لقيادة قوة لفرض الأمن في هايتي

وأعلنت كينيا السبت استعدادها لقيادة قوّة متعددة الجنسية في هايتي ونشر ألف شرطي في الدولة التي تعاني من تفشي أعمال العنف.

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وأشارت نيروبي إلى أنها سترسل «بعثة تقييم من شرطة كينيا في غضون الأسابيع القليلة المقبلة»، موضحة أن ذلك سيتيح الحصول على المعلومات وتوجيه التفويض وفقا للاحتياجات التشغيلية للبعثة في هايتي، وأكدت الخارجية الهايتية أنها «ترحب» بهذه البعثة.

تشهد هايتي، أفقر دولة في النصف الغربي من الكرة الأرضيّة، أزمات إنسانيّة وسياسيّة وأمنيّة متفاقمة، إذ تُسيطر عصابات على نحو 80% من العاصمة الهايتيّة بور أو برانس، وباتت جرائم العنف مثل الخطف للحصول على فدية والسطو المسلّح وسرقة السيّارات شائعة.