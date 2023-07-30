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دول غرب أفريقيا تفرض حصارا اقتصاديا على النيجر وتنذر الانقلابيين

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 30 يوليو 2023, 08:39 مساء
دول غرب أفريقيا تفرض حصارا اقتصاديا على النيجر وتنذر الانقلابيين
قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس» المشاركين في قمة أبوجا، الأحد 30 يوليو 2023. (إيكواس)
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فرضت دول غرب أفريقيا، اليوم الأحد، حصارًا اقتصاديًا على النيجر، معلقةً «جميع التبادلات التجارية والمالية» مع هذا البلد، وأمهلت الانقلابيين أسبوعًا لإعادة الانتظام الدستوري إلى الحكم، من دون أن تستبعد «استخدام القوة» وفق ما نقلته وكالة «فرانس برس».

تزامنًا، تجمع آلاف المتظاهرين تأييدًا للعسكريين الانقلابيين أمام سفارة فرنسا في نيامي صباحًا، قبل أن يجري تفريقهم بواسطة القنابل المسيلة للدموع.

وحاول البعض اقتحام المبنى بينما انتزع آخرون اللوحة التي تحمل عبارة «سفارة فرنسا في النيجر» وداسوها ووضعوا مكانها علمي روسيا والنيجر، بحسب ما أفاد مراسل وكالة «فرانس برس».

فرنسا تحذر من استهداف مصالحها في النيجر
ونددت باريس بالتظاهرة، وحذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أنه «لن يتسامح مع أي هجوم ضد فرنسا ومصالحها»، مهددًا بأن باريس سترد «فورًا وبشدة».

ويشتد الضغط يومًا بعد يوم على الرجل القوي الجديد المعين في النيجر الجنرال الانقلابي عبدالرحمن تياني قائد الحرس الرئاسي في البلاد والذي يقف وراء إطاحة الرئيس محمد بازوم المحتجز منذ أربعة أيام.

«إيكواس» تفرص حصارًا اقتصاديًا على النيجر
لم يعترف كل من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس»، والاتحاد الأفريقي، والدول الغربية وبينها فرنسا والولايات المتحدة بـ«السلطات» المنبثقة من الانقلاب، وطالب هؤلاء الأطراف بإعادة الانتظام الدستوري إلى الحكم.

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وعقدت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (التي تضم 15 دولة بينها النيجر) قمة استثنائية، اليوم الأحد، في أبوجا برئاسة الرئيس النيجيري بولا تينوبو الذي يترأس الجماعة الإقليمية منذ مطلع الشهر الجاري. وطلبت الجماعة «الإفراج الفوري» عن الرئيس و«العودة الكاملة الى الانتظام الدستوري في جمهورية النيجر»، وذلك وفق قرارات صادرة في ختام القمة.

وحذرت من أنه في حال «عدم تلبية المطالب ضمن مهلة أسبوع»، ستقوم المجموعة «باتخاذ كل الإجراءات الضرورية... وهذه الإجراءات قد تشمل استخدام القوة». كما قررت المنظمة الإقليمية «تعليق جميع المبادلات التجارية والمالية» بين الدول الأعضاء والنيجر. كما تقرر فرض عقوبات مالية أخرى منها «تجميد أصول المسؤولين العسكريين المتورطين في محاولة الانقلاب».

والنيجر بلد ساحلي يبلغ عدد سكانه 20 مليون نسمة، وهو من أفقر دول العالم رغم موارده من اليورانيوم.

حان وقت التحرك
وقال رئيس نيجيريا بولا تينوبو «لم يعد الوقت مناسبًا لنا لإرسال إشارات إنذار»، وأضاف «حان وقت التحرك».

وشارك قادة الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا أو ممثلون لهم في القمة، باستثناء دول مالي وغينيا وبوركينا فاسو، وذلك بسبب تعليق عضويتها منذ أن شهدت أيضا انقلابات عسكرية.

وشارك رئيس تشاد محمد إدريس ديبي إيتنو في القمة رغم أن بلاده ليست عضوًا في المجموعة الاقتصادية، ولكنها جارة للنيجر وهي أيضا قوة عسكرية في منطقة الساحل متحالفة مع فرنسا. وتوجه بعدها إلى نيامي الأحد في إطار «مبادرة تشادية»، «ليرى ما يمكن أن يقدمه في سبيل تسوية الأزمة» في النيجر، بحسب ما أكد الناطق باسم الحكومة التشادية عزيز محمد صالح.

وأعلن رئيس النيجر السابق محمدو يوسفو، اليوم الأحد، أنه يعمل على «إيجاد مخرج للأزمة عبر مفاوضات بهدف الإفراج عن خلفه محمد بازوم وإعادته إلى منصبه»، على ما نقلت «فرانس برس».

وفي نيامي، دان المجلس العسكري المنبثق من الانقلاب مساء السبت القمة التي تهدد في رأيه بـ«تدخل عسكري وشيك في نيامي بالتعاون مع دول أفريقية غير منتسبة إلى المنظمة وبعض الدول الغربية».

محاربة الجهاديين
ومعلوم أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا قررت نهاية 2022 إنشاء قوة إقليمية للتدخل ضد الجهاديين وأيضا في حال حدوث انقلاب. وفرضت دول أخرى عقوبات ووجهت إنذارات للانقلابيين وبينها فرنسا التي أعلنت السبت تعليق مساعداتها الإنمائية للنيجر. أما الاتحاد الأفريقي فأمهل الانقلابيين الجمعة 15 يومًا «لإعادة السلطة الدستورية». وأعربت واشنطن عن «دعمها الثابت» لبازوم، مؤكدة أن الانقلاب يهدد «الشراكة» بين الولايات المتحدة والنيجر.

وتقع النيجر في قلب منطقة الساحل وهي الحليف الأخير الذي تقيم معه باريس شراكة «قتالية» ضد الجهاديين في هذه المنطقة الني تعاني إنعدام الاستقرار والهجمات. وتنشر فرنسا راهنا نحو 1500 عسكري كانوا يعملون حتى الآن بالتعاون مع جيش النيجر. وتعرف المنطقة حالة إنعدام استقرار إذ إن النيجر هي ثالث دولة تشهد انقلابا منذ العام 2020 بعد مالي وبوركينا فاسو.

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