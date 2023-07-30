الدنمارك تدرس فرض قيود على احتجاجات يتخللها حرق نسخ من الكتب المقدسة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الحكومة الدنماركية، اليوم الأحد، أنها ستدرس سبلًا قانونية للحد من الاحتجاجات التي يتخللها في بعض الظروف حرق نسخ من الكتب المقدسة، مشيرة إلى مخاوف أمنية بعد ردود عنيفة على تحركات في الدنمارك والسويد تخللها تدنيس للقرآن، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن الحكومة ترغب في «درس» إمكان التدخل في حالات تشتمل «على إهانة دول وثقافات وديانات أخرى، وقد تكون لها تداعيات سلبية ملحوظة على الدنمارك، وخصوصًا على الصعيد الأمني»، لافتة إلى أن تظاهرات مماثلة يستغلها متطرفون وتثير الانقسام.