رئيس تشاد يصل عاصمة النيجر بعد الانقلاب

القاهرة - بوابة الوسط

وصل رئيس تشاد محمد إدريس ديبي إيتنو نيامي اليوم الأحد، «ليرى ما يمكن أن يقدمه في سبيل تسوية الأزمة» في النيجر بعدما استولى عسكريون انقلابيون على السلطة، بحسب ما أكد الناطق باسم الحكومة التشادية عزيز محمد صالح لوكالة «فرانس برس».

وقال الوزير «إنها مبادرة تشادية»، بينما أمهل قادة الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس» خلال قمّة الأحد في أبوجا الانقلابيين في النيجر أسبوعا لإعادة الانتظام الدستوري الى الحكم، من دون أن يستبعدوا «استخدام القوة».

- «إيكواس» تعلن حزمة عقوبات على الضالعين بانقلاب النيجر وتطالب بعودة الرئيس المنتخب

وأعلنت «إيكواس» حزمة عقوبات سياسية ومالية واقتصادية على المسؤولين العسكريين الضالعين بانقلاب النيجر، مجددة مطالبتها باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة النظام الدستوري في نيامي خلال أسبوع، وذلك بعد أيام من إعلان قيادات عسكرية عزل الرئيس محمد بازوم والاستيلاء على السلطة.