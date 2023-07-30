الإليزيه: فرنسا سترد «فورا وبشدة» في حال تعرض رعاياها في النيجر لهجوم

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن قصر الإليزيه، اليوم الأحد، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون «لن يتسامح مع أي هجوم ضد فرنسا ومصالحها» في النيجر وسيرد «فورا وبشدة»، وذلك إثر تظاهر آلاف الأشخاص أمام السفارة الفرنسية في نيامي قبل تفريقهم بواسطة قنابل الغاز المسيل للدموع، وفق وكالة «فرانس برس».

وقال الإليزيه إن «أي شخص يهاجم الرعايا الفرنسيين والجيش والدبلوماسيين والمقرات الفرنسية، سيرى رد فرنسا الفوري والشديد. لن يتسامح رئيس الجمهورية مع أي هجوم على فرنسا ومصالحها».

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وأضاف القصر الرئاي في باريس أن «فرنسا تدعم كل المبادرات الإقليمية» الهادفة إلى «استعادة النظام الدستوري... وعودة الرئيس المنتخب محمد بازوم الذي أطاح به الانقلابيون».

وفي وقت سابق اليوم، نددت وزارة الخارجية الفرنسية بـ«أي عنف ضد المقرات الدبلوماسية التي يعتبر أمنها من مسؤولية الدولة المضيفة»، وقالت في بيان إن «من واجب القوات النيجرية ضمان أمن مقراتنا الدبلوماسية والقنصلية بموجب معاهدة فيينا».

كما دعت وزارة الخارجية الفرنسية، السلطات النيجرية «بإلحاح إلى الاضطلاع بهذا الواجب الذي يفرضه عليها القانون الدولي»، بحسب وكالة «فرانس برس».

اعتداء طال مقر سفارة فرنسا في نيامي، الأحد 30 يوليو 2023. (فيسبوك)

اعتداء طال مقر سفارة فرنسا في نيامي، الأحد 30 يوليو 2023. (فيسبوك)