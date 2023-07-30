  • Alwasat News
Atwasat

10 قتلى وأكثر من مئة جريح في انفجار مستودع بتايلاند

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 30 يوليو 2023, 01:08 مساء
10 قتلى وأكثر من مئة جريح في انفجار مستودع بتايلاند
عناصر إطفاء تايلانديون في مكان الحادث بعد انفجار في مستودع للألعاب النارية في سونغاي جنوبي تايلاند، 29 يوليو 2023. (أ ف ب)
alwasat radio

لقي ما لا يقل عن عشرة أشخاص حتفهم وأصيب أكثر من 100 آخرين في انفجار مستودع للألعاب النارية في جنوب تايلاند، فيما استدعت الشرطة المالك بتهمة الإهمال.

وأُفيد بأنّ الانفجار الذي وقع بعد ظهر السبت في بلدة سونغاي كولوك نتج عن عملية لحام في مبنى يتمّ تخزين الألعاب النارية فيه بشكل غير قانوني، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقال حاكم مقاطعة ناراثيوات سانان بونغاكسورن، في مؤتمر صحفي الأحد، «لقد تعرّفنا على 10 أشخاص (قتلى) وعثرنا على أشلاء من جثّتين لم نتمكّن من تحديد هويّتهما بعد».

وأضاف «نُرسل (الأشلاء) إلى الطب الشرعي لإجراء اختبارات الحمض النووي، ولكن التقارير الأولية تفيد بأنّها مختلفة».

وتعتقد الشرطة التي تحقّق في سبب الانفجار أنّ تخزين الألعاب النارية غير مسموح به في ذلك المكان.

وقال قائد شرطة ناراثيوات الميجر جنرال تشاليرمبورن خامخيو، إنّه جرى نقل مفرقعات إلى المكان قبيل الانفجار، مضيفا «نحقّق في ما إذا كانت تلك الألعاب النارية قد تمّ نقلها بشكل قانوني أو غير قانوني».

حفرة بعمق مترين
وتابع «في الوقت الحالي، لا نجد أيّ ترخيص يسمح بامتلاك أو بيع مفرقعات نارية، نفترض أنّ المصنع لا يملك أيّ ترخيص».

كذلك، أشار إلى أنّ انفجار حوالى طنّ من البارود خلّف حفرة بعمق مترين وعرض ستة أمتار في المكان.

من جهته، قال قائد شرطة منطقة مونو العقيد سوثاويت ثاريثاي «استدعينا صاحب المصنع المتّهم بالإهمال، الذي أدى إلى وقوع الحادث».

- في أسبوع واحد.. 200 ألف تايلاندي في المستشفى بسبب تلوث الهواء

وفقاً للسلطات، شكل مركز قيادة قرب الموقع ورُفعت 365 شكوى من أشخاص مصابين أو من أشخاص تضرّرت منازلهم وممتلكاتهم.

وأضاف مسؤولون «تضرّرت بعض المباني الحكومية والمدارس الخاصة».

«سنوفّر العمالة والمعدّات»
وقالت الشرطة إنّ 106 من أصل 115 مصاباً في الانفجار تمكّنوا من العودة إلى منازلهم، ولم يُعرف وضع الذين لا يزالون في المستشفى.

وجرت السيطرة على الحريق فى وقت متأخّر السبت، وسيشارك الجيش في عملية التنظيف، وفق قائد الجيش في الجنوب الجنرال سانتي ساخوتانارك، الذي قال «سنوفّر العمالة والمعدّات».

وأظهرت صور بثّتها وسائل الإعلام سحابة دخان ضخمة وأسقفاً متضرّرة والكثير من المحال التجارية والمنازل والمركبات التي تعرّضت لأضرار جسيمة أو التي اندلعت فيها النيران.

وقال سيكسان تايسن الذي يقع منزله على بعد نحو مئة متر من المستودع، لوكالة فرانس برس، «كنت ألهو على هاتفي في المنزل عندما سمعت فجأة دوياً يصمّ الآذان»، مشيراً إلى أنّ منزله «اهتزّ بالكامل».

وأضاف «رأيت أنّ سقف منزلي تطاير بالكامل. نظرت إلى الخارج ورأيت منزلاً ينهار وأناساً ممدّدين على الأرض في كلّ مكان. كانت الفوضى سائدة».

وسِجِل تايلاند ضعيف على صعيد إجراءات السلامة في قطاع البناء وغيرها من الورش، كما أنّ الحوادث المميتة شائعة. فقد قُتل الشهر الماضي، شخصان في انهيار جسر قيد الإنشاء في بانكوك.

كذلك، تأتي مأساة السبت بعد خمسة أيام من انفجار مصنع للألعاب النارية أسفر عن إصابة 11 شخصاً في شمال مدينة شيانغ ماي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالفيديو: رقصة شارع رياضية تخفف صدمة الشيخوخة في الصين

بالفيديو: رقصة شارع رياضية تخفف صدمة الشيخوخة في الصين
«نسخة إلى الرأي العام»: القبيلة: وعاء إجتماعي أم درع حقوقي يواجه الدولة؟

«نسخة إلى الرأي العام»: القبيلة: وعاء إجتماعي أم درع حقوقي يواجه الدولة؟
كاريكاتير خيري - آثار!

كاريكاتير خيري - آثار!
الثلاثاء.. إطلاق مشروع «ألبوم ليبيا» بالمدينة القديمة في طرابلس

الثلاثاء.. إطلاق مشروع «ألبوم ليبيا» بالمدينة القديمة في طرابلس
فيرستابن يفوز بسباق السرعة البلجيكي لسيارات فورمولا 1

فيرستابن يفوز بسباق السرعة البلجيكي لسيارات فورمولا 1
طارق جرايا: استعدادات عادية للأهلي طرابلس لمواجهة الوداد بالبطولة العربية

طارق جرايا: استعدادات عادية للأهلي طرابلس لمواجهة الوداد بالبطولة العربية
غوارديولا: الدوري السعودي غير موازين انتقالات اللاعبين

غوارديولا: الدوري السعودي غير موازين انتقالات اللاعبين
ريال مدريد يواجه برشلونة في «كلاسيكو» أميركي استعدادا للموسم الجديد

ريال مدريد يواجه برشلونة في «كلاسيكو» أميركي استعدادا للموسم الجديد
ما بين نجوم محلية وأجنبية.. «بوابة الوسط» تستعرض أحدث الانتقالات الصيفية في الدوري الليبي الممتاز

ما بين نجوم محلية وأجنبية.. «بوابة الوسط» تستعرض أحدث الانتقالات الصيفية في ...
كاريكاتير حليم - المصيف مغلق إلى نهاية الصيف!

كاريكاتير حليم - المصيف مغلق إلى نهاية الصيف!
الدولار يسجل أداء أسبوعيا قويا رغم الهبوط في تعاملات اليوم

الدولار يسجل أداء أسبوعيا قويا رغم الهبوط في تعاملات اليوم
الاتحاد الإفريقي يمهل جيش النيجر 15 يومًا للعودة إلى الثكنات

الاتحاد الإفريقي يمهل جيش النيجر 15 يومًا للعودة إلى الثكنات
شاهد.. آخر تطورات العمل في إصلاح خط مياه النهر الصناعي بأجدابيا

شاهد.. آخر تطورات العمل في إصلاح خط مياه النهر الصناعي بأجدابيا
في يومه العالمي.. 7 نصائح من «مكافحة الأمراض» للوقاية من الالتهاب الكبدي الفيروسي

في يومه العالمي.. 7 نصائح من «مكافحة الأمراض» للوقاية من الالتهاب الكبدي ...
صيادو الفرات في شمال سورية يتحسّرون على الثروة السمكية

صيادو الفرات في شمال سورية يتحسّرون على الثروة السمكية
ماني يخضع لفحوص طبية في دبي تمهيدا لانتقاله إلى النصر السعودي

ماني يخضع لفحوص طبية في دبي تمهيدا لانتقاله إلى النصر السعودي
إيطاليا وتركيا تقدمان ملفاً مشتركاً لتنظيم «يورو 2032»

إيطاليا وتركيا تقدمان ملفاً مشتركاً لتنظيم «يورو 2032»
رسميا.. الأهلي السعودي يضم الجزائري محرز من مانشستر سيتي

رسميا.. الأهلي السعودي يضم الجزائري محرز من مانشستر سيتي
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
إغلاق مطار فنوكوفو في موسكو بشكل وجيز
إغلاق مطار فنوكوفو في موسكو بشكل وجيز
وزارة الدفاع الروسيّة: 3 مسيّرات أوكرانية شاركت في الهجوم على موسكو
وزارة الدفاع الروسيّة: 3 مسيّرات أوكرانية شاركت في الهجوم على ...
موسكو تؤكد إحباط هجوم أوكراني على القرم استخدمت فيه 25 مسيّرة
موسكو تؤكد إحباط هجوم أوكراني على القرم استخدمت فيه 25 مسيّرة
8 قتلى و10 مصابين جراء إعصار في روسيا
8 قتلى و10 مصابين جراء إعصار في روسيا
الانقلابيون في النيجر ينددون باحتمال «حصول تدخل عسكري وشيك»
الانقلابيون في النيجر ينددون باحتمال «حصول تدخل عسكري وشيك»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
إجلاء أكثر من ألفي شخص جراء حريق بميدان للتدريب العسكري في القرم
إجلاء أكثر من ألفي شخص جراء حريق بميدان للتدريب العسكري في ......
بوتين يكشف تفاصيل عرضه على قائد «فاغنر».. والأخير يرفضه
بوتين يكشف تفاصيل عرضه على قائد «فاغنر».. والأخير يرفضه...
لافروف: وجود مقاتلات «إف-16» في أوكرانيا سيشكل تهديدا نوويا لموسكو
لافروف: وجود مقاتلات «إف-16» في أوكرانيا سيشكل تهديدا نوويا ......
بلينكن: انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب الأوكرانية «غير مقبول»
بلينكن: انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب الأوكرانية «غير مقبول»...
رجل يدوس على المصحف في ستوكهولم دون إحراقه
رجل يدوس على المصحف في ستوكهولم دون إحراقه...
المزيد
باريس تندد بأعمال العنف أمام سفارتها في النيجر وتدعو السلطات إلى ضمان أمنها
باريس تندد بأعمال العنف أمام سفارتها في النيجر وتدعو السلطات......
10 قتلى وأكثر من مئة جريح في انفجار مستودع بتايلاند
10 قتلى وأكثر من مئة جريح في انفجار مستودع بتايلاند...
آلاف المتظاهرين أمام السفارة الفرنسية في نيامي
آلاف المتظاهرين أمام السفارة الفرنسية في نيامي...
الانقلابيون في النيجر ينددون باحتمال «حصول تدخل عسكري وشيك»
الانقلابيون في النيجر ينددون باحتمال «حصول تدخل عسكري وشيك»...
8 قتلى و10 مصابين جراء إعصار في روسيا
8 قتلى و10 مصابين جراء إعصار في روسيا...
المزيد