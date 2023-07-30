موسكو تؤكد إحباط هجوم أوكراني على القرم استخدمت فيه 25 مسيّرة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت موسكو الأحد أن قواتها أحبطت محاولة هجوم أوكراني على شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا، استخدمت فيه 25 مسيّرة خلال الليل.

وقالت وزارة الدفاع الروسية «دمرت الدفاعات الجوية 16 مسيّرة أوكرانية»، مشيرة إلى عدم سقوط ضحايا، بحسب وكالة «فرانس برس».

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في وقت سابق من اليوم، أعلنت السلطات الروسيّة أنّها أحبطت هجومًا ليليًّا شنّته طائرات أوكرانيّة بلا طيّار على موسكو، من دون أن يتسبّب في وقوع إصابات، لكنّه استدعى إغلاق مطار العاصمة الدولي فترة وجيزة.

وقال رئيس بلديّة العاصمة الروسيّة سيرغي سوبيانين على تلغرام إنّ «طائرات أوكرانيّة بلا طيّار شنّت هجوما هذه الليلة»، مضيفا «تضرّرت واجهتا بُرجَين يضمّان مكاتب في المدينة بشكل طفيف. لا ضحايا أو إصابات».

وقالت وزارة الدفاع الروسيّة إنّ الهجوم الذي شنّته ثلاث طائرات بلا طيّار قد أحبِط، مضيفة أنّ إحدى الطائرات أسقِطت، مشيرة إلى أنّ الاثنتين الأخريين «تمّ تحييدهما بأنظمة الحرب الإلكترونيّة» وتحطّمتا على مجمّع مبانٍ.

ونقلت وكالة «تاس» الروسيّة للأنباء عن «مصادر ملاحية»، قولها إنّ مطار فنوكوفو الدولي في جنوب غرب موسكو أغلِق بشكل وجيز أمام حركة الطيران في وقت باكر الأحد، قبل أن تُستأنف لاحقا الرحلات الجوّية.