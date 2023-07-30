وزارة الدفاع الروسيّة: 3 مسيّرات أوكرانية شاركت في الهجوم على موسكو

القاهرة - بوابة الوسط

أسقِطت ثلاث طائرات مسيّرة أوكرانيّة خلال هجوم على موسكو، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الروسيّة الأحد.

وقالت الوزارة على تلغرام «أُحبِطت محاولة هجوم إرهابي لنظام كييف بطائرات بلا طيّار على أهداف في مدينة موسكو»، مضيفة أنّ إحداها أُسقِطت واثنتَين «تمّ تحييدهما بأنظمة الحرب الإلكترونيّة»، وتحطّمتا على أراضي مجمّع مبانٍ، بحسب وكالة «فرانس برس».

- مسيّرات أوكرانيّة تلحق أضرارا بمبنيين في موسكو ولا ضحايا

وتضرّر مبنيان يضمّان مكاتب في موسكو، جرّاء هجوم ليلي شنّته مسيّرات أوكرانيّة، ولم يُسفر عن سقوط ضحايا، حسبما أعلن رئيس بلديّة العاصمة الروسيّة سيرغي سوبيانين.

وقال سوبيانين، على تلغرام، إنّ «طائرات بلا طيّار أوكرانيّة شنّت هجوما هذه الليلة»، مضيفا «تضرّرت واجهتا بُرجَين يضمّان مكاتب في المدينة بشكل طفيف. لا يوجد ضحايا أو إصابات».