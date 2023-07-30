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إغلاق مطار فنوكوفو في موسكو بشكل وجيز

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 30 يوليو 2023, 09:16 صباحا
إغلاق مطار فنوكوفو في موسكو بشكل وجيز
مطار فنوكوفو في موسكو. (الإنترنت)
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أُغلِق مطار فنوكوفو الدولي في موسكو بشكل وجيز أمام حركة الطيران في وقت باكر الأحد، قبل أن تُستأنف لاحقا الرحلات الجوّية، حسبما ذكرت وكالة «تاس» الروسيّة للأنباء، بعد أن قال رئيس بلديّة المدينة إنّ مسيّرات أوكرانيّة ألحقت أضرارا بمبنيَين في العاصمة.

وأفادت الوكالة في بادئ الأمر بأنّ «مطار فنوكوفو في العاصمة مُغلق» أمام حركة المغادرين والوافدين، مشيرة إلى تحويل الرحلات الجوّية فيه إلى مطارات أخرى. وذكرت الوكالة لاحقا أنّ حركة الرحلات الجوّية قد استؤنفت في المطار مجددا، بحسب وكالة «فرانس برس».

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