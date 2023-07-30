قمة لدول غرب أفريقيا مع احتمال فرض عقوبات على الانقلابيين في النيجر

القاهرة - بوابة الوسط

تعقد دول غرب أفريقيا، الأحد في أبوجا، «قمة خاصة»، لتقييم الوضع في النيجر بعد الانقلاب العسكري فيها، مع احتمال فرض عقوبات إثر تلك التي قررتها فرنسا والاتحاد الأوروبي، وفق وكالة «فرانس برس».

وتزداد الضغوط على الرجل القوي الجديد المعين في النيجر، الجنرال الانقلابي عبد الرحمن تياني، رئيس الحرس الرئاسي في البلاد الذي يقف وراء سقوط محمد بازوم، المحتجز منذ أربعة أيام.

وقد تعلن الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، التي تضم 15 بلدا، فرض عقوبات على النيجر، العضو فيها، لتحذو بذلك حذو فرنسا والاتحاد الأوروبي اللذين قررا تعليق مساعدات الموازنة، والمساعدات الأمنية كذلك من قِبل التكتل الأوروبي، مع عدم اعترافهما بـ«السلطات» المنبثقة عن لانقلاب.

بينما ندد رئيس نيجيريا بولا تينوبو، الذي ترأس بلاده الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، بالانقلاب الأربعاء، واعدا بأن الجماعة والأسرة الدولية «ستبذلان كل الجهود، دفاعا عن الديمقراطية، وتجذرها في المنطقة».

بلغت مساعدات التنمية الفرنسية للنيجر 120 مليون يورو في 2022. وكان يتوقع أن تكون أعلى بقليل في 2023، إلا أنها لن ترسل إلى هذا البلد أى مساعدات بعد الآن، على ما ذكرت وزارة الخارجية الفرنسية. أما الاتحاد الأفريقي فقد أمهل العسكريين الانقلابيين 15 يوما، لـ«إعادة السلطة الدستورية».

وأكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لبازوم دعم واشنطن «الثابت»، مشددا على أن الانقلاب يهدد «الشراكة بين الولايات المتحدة والنيجر». وتحدث اليوم الأحد إلى نيتوبو، معبرا عن «قلقه العميق»، ومشيدا بجهود رئيس نيجيريا، لـ«إعادة النظام الدستوري في النيجر»، على ما أفاد الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر.

محاربة المتطرفين في النيجر

تقع النيجر في قلب منطقة الساحل، وهي من أفقر دول العالم، ويضم هذا البلد مناطق صحراوية واسعة، ويسجل نموا ديموغرافيا من الأعلى في العالم. وتعد نيامي الحليف الأخير الذي تقيم معه باريس شراكة «قتالية» ضد المتطرفين في هذه المنطقة الني ينهشها انعدام الاستقرار والهجمات. وتنشر فرنسا راهنا فيها نحو 1500 عسكري كانوا يعملون حتى الآن بشكل مشترك مع جيش النيجر.

ودعت الحركة المدنية «إم 26»، التي تظاهرت في السابق ضد عملية برخان للجيش الفرنسي في الساحل والصحراء، إلى التظاهر الأحد، على الرغم من حظر التجمعات. وبرر الجنرال تياني، الذي اختاره العسكريون قائدا للبلاد، الانقلاب الأربعاء بـ«تدهور الوضع الأمني»، وفق «فرانس برس».

ومع «تقديره» دعم شركاء النيجر «الخارجيين»، وبينهم خصوصا فرنسا والولايات المتحدة، التي تنشر فيها أيضا 1100 جندي، طلب منهم «الثقة بقوات الدفاع والأمن التابعة له».

شجب دولي لانقلاب النيجر

شجب شركاء نيامي الغربيون بقوة الانقلاب، فضلا عن دول أفريقية عدة والأمم المتحدة، مع المطالبة بالإفراج عن محمد بازوم. ونددت أوساط بازوم بأن «الانقلاب يخدم المصلحة الشخصية»، مؤكدين أن الرئيس «في حالة جيدة جدا» على الرغم من احتجازه.

وفي نيروبي، رأى رئيس كينيا وليام روتو أن هذا الانقلاب «شكّل نكسة خطرة في تقدم أفريقيا الديمقراطي». ودعا إبراهيم ياكوبا، وزير الطاقة في حكومة الرئيس المخلوع بالنيجر، «إيكواس» والاتحاد الأفريقي إلى العمل على «الإفراج فورا» عن بازوم، ومعاودة مهامه.

تاريخ النيجر الغنية باليورانيوم حافل بالانقلابات منذ استقلال المستعمرة الفرنسية السابقة العام 1960. وتعرف المنطقة أيضا حالة انعدام استقرار، إذ إن النيجر هي ثالث دولة تشهد انقلابا منذ العام 2020، بعد مالي وبوركينا فاسو.

وقبل أيام من عيد الاستقلال في الثالث من أغسطس، خيم هدوء نسبي، السبت، على شوارع نيامي، بعد منع تظاهرات مؤيدة للانقلابيين. وعاود السكان نشاطاتهم الاعتيادية، لكن انتشار قوات الدفاع والأمن عزز في الشوارع، على ما أفاد أحد صحفيي «فرانس برس».

وعلقت المجموعة العسكرية، التي تضم كل أسلحة الجيش والدرك والشرطة، عمل المؤسسات، وأغلقت الحدود البرية والجوية، وفرضت حظر التجول بين منتصف الليل بالتوقيت المحلي والخامسة صباحا.