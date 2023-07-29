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الولايات المتحدة تعتزم مساعدة أستراليا على تطوير صناعة الصواريخ

القاهرة - بوابة الوسط السبت 29 يوليو 2023, 01:26 مساء
الولايات المتحدة تعتزم مساعدة أستراليا على تطوير صناعة الصواريخ
وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارلز ووزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ووزير الدفاع الأميركي لويد أوستن (من اليسار إلى اليمين)، خلال مؤتمر صحافي في مقر حكومة ولاية كوينزلاند الأسترالية في بريزبين في 29 يوليو 2023. (
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تعتزم الولايات المتحدة تعزيز مخزونها من الأسلحة عبر مساعدة أستراليا على تطوير صناعة الصواريخ، على ما أعلن مسؤولون السبت بعد محادثات رفيعة المستوى بين البلدين.

وقال وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارلز، للصحفيين «نأمل أن يبدأ صنع الصواريخ في أستراليا في غضون سنتين، في إطار قاعدة صناعية مشتركة بين بلدينا»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأضاف «إننا مسرورون فعلا بالخطوات التي نتخذها بهدف إنشاء مشروع لإنتاج الأسلحة الموجّهة والذخائر المتفجرة في هذا البلد».

ويقضي المشروع بتطوير أنظمة لإطلاق صواريخ متعددة موجّهة في أستراليا.

وحضر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع لويد أوستن، إلى بريزبين بمناسبة الإعلان عن المشروع الذي صدر إثر محادثات مع مارلز ووزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ.

وستتعاون واشنطن مع أستراليا لتطوير صناعتها الصاروخية الناشئة من أجل تأمين إمدادات موثوقة لقواتها المسلحة مستقبلا.

وشكلت الحرب في أوكرانيا، ضغطا كبيرا على سلاسل إمدادات الأسلحة في الولايات المتحدة، وأدت إلى تراجع مخزونها من الصواريخ وغيرها من الذخائر.

محاولات للحدّ من النفوذ الصيني المتزايد
وتعمل أستراليا حاليا على تعزيز قواتها المسلحة مع التركيز على امتلاك قدرات على توجيه ضربات عسكرية بعيدة المدى لإبعاد أعداء محتملين مثل الصين.

وركّزت اللقاءات على مدى يومين بين المسؤولين الأستراليين والأميركيين على الأمن الإقليمي والتعاون العسكري، في وقت تحاول واشنطن وحلفاؤها الحدّ من النفوذ الصيني المتزايد في منطقة المحيط الهادئ.

- أربعة مفقودين بعد تحطم مروحية عسكرية أسترالية

خلال هذه المحادثات، علّقت أستراليا مناورة عسكرية كبيرة مع الولايات المتحدة ودول أخرى، بعد تحطّم مروحية تابعة للجيش الأسترالي لا يزال أفراد طاقمها الأربعة مفقودين.

وتحطّمت الطائرة أوروبّية الصنع، من طراز تايبان إم آر إتش-90، مساء الجمعة قبالة جزيرة هاميلتون في ولاية كوينزلاند (شمال شرق).

ووافقت كانبيرا على إعادة تأهيل قواعد عسكرية في شمال البلاد الذي يتسم بأهمية إستراتيجية، حتى تتمكن من إيواء تدريبات وتسمح بتكثيف مناوبات القوات الأميركية.

وقال مارلز بهذا الصدد «أحرزنا تقدما كبيرا بالنسبة للمبادرات الأميركية على صعيد تموقع القوات»، مشيرا إلى أن أستراليا ستستقبل «بوتيرة أعلى» زيارات غواصات تعمل بالطاقة النووية.

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