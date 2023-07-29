بوريل: الاتحاد الأوروبي لن يعترف بسلطات الانقلاب في النيجر

القاهرة - بوابة الوسط

أكّد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم السبت أن التكتّل «لا يعترف ولن يعترف بسلطات الانقلاب» في النيجر، ويعلّق فورًا «كل تعاونه في المجال الأمني» مع الدولة الإفريقية الواقعة في منطقة الساحل.

وقال بوريل في بيان إن الرئيس المخلوع محمد بازوم «انتُخب ديموقراطيًا ويبقى إذًا الرئيس الشرعي الوحيد في النيجر. يجب أن يتمّ الإفراج عنه دون شروط ودون تأخير»، وفق وكالة «فرانس برس».

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وبالإضافة إلى تعليق كلّ مساعدات الميزانية، سيعلّق الاتحاد الأوروبي «كلّ التعاون في المجال الأمني على الفور وإلى أجل غير مسمى»، وفق بوريل.