واشنطن تشتبه بأن روسيا تسعى للتزود بالأسلحة من كوريا الشمالية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة تشتبه بأن زيارة وزير الدفاع الروسي إلى كوريا الشمالية هدفها ضمان إمدادات أسلحة تحتاج إليها بلاده في حربها في أوكرانيا.

وبعد زيارة نادرة قام بها سيرغي شويغو إلى بيونغ يانغ، بمناسبة ذكرى مرور سبعين عاما على الهدنة التي وضعت حدا للحرب الكورية، قال بلينكن إن روسيا تقوم بجولة على حلفائها للتزود بالأسلحة، بحسب وكالة «فرانس برس».

وصرح للصحفيين في أستراليا، قائلا «أستبعد أن يكون هناك في عطلة»، وتابع «نرى روسيا تبحث يائسة عن دعم وأسلحة أينما يمكنها العثور عليها، لمواصلة عدوانها على أوكرانيا».

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وقال «نلاحظ ذلك في كوريا الشمالية، كما نلاحظه مع إيران التي أمدّت روسيا بالكثير من المسيّرات التي تستخدمها لتدمير بنى تحتية مدنية وقتل مدنيين في أوكرانيا».

محادثات «ودية» بين شويغو وكيم جونغ أون

والتقى شويغو خلال زيارته زعيم البلاد كيم جونغ أون، وأجرى معه محادثات «ودية» بحسب وسائل الإعلام الرسمية في بيونغ يانغ.

واصطحب كيم شويغو في جولة على أحدث الأسلحة الكورية الشمالية، وأكثرها تطورا ومن بينها صواريخ بالستية عابرة للقارات ومسيّرات عسكرية لم تشاهد من قبل.

وروسيا، الحليفة التاريخية لكوريا الشمالية، هي من البلدان النادرة التي تقيم بيونغ يانغ علاقات ودية معها.