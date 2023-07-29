  • Alwasat News
Atwasat

واشنطن تشتبه بأن روسيا تسعى للتزود بالأسلحة من كوريا الشمالية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 29 يوليو 2023, 11:13 صباحا
واشنطن تشتبه بأن روسيا تسعى للتزود بالأسلحة من كوريا الشمالية
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، خلال مؤتمر صحفي في مقر حكومة ولاية كوينزلاند الأسترالية في بريزبين، 29 يوليو 2023. (أ ف ب)
alwasat radio

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة تشتبه بأن زيارة وزير الدفاع الروسي إلى كوريا الشمالية هدفها ضمان إمدادات أسلحة تحتاج إليها بلاده في حربها في أوكرانيا.

وبعد زيارة نادرة قام بها سيرغي شويغو إلى بيونغ يانغ، بمناسبة ذكرى مرور سبعين عاما على الهدنة التي وضعت حدا للحرب الكورية، قال بلينكن إن روسيا تقوم بجولة على حلفائها للتزود بالأسلحة، بحسب وكالة «فرانس برس».

وصرح للصحفيين في أستراليا، قائلا «أستبعد أن يكون هناك في عطلة»، وتابع «نرى روسيا تبحث يائسة عن دعم وأسلحة أينما يمكنها العثور عليها، لمواصلة عدوانها على أوكرانيا».

- وزير الدفاع الروسي: كوريا الشمالية «شريك مهم»

وقال «نلاحظ ذلك في كوريا الشمالية، كما نلاحظه مع إيران التي أمدّت روسيا بالكثير من المسيّرات التي تستخدمها لتدمير بنى تحتية مدنية وقتل مدنيين في أوكرانيا».

محادثات «ودية» بين شويغو وكيم جونغ أون
والتقى شويغو خلال زيارته زعيم البلاد كيم جونغ أون، وأجرى معه محادثات «ودية» بحسب وسائل الإعلام الرسمية في بيونغ يانغ.

واصطحب كيم شويغو في جولة على أحدث الأسلحة الكورية الشمالية، وأكثرها تطورا ومن بينها صواريخ بالستية عابرة للقارات ومسيّرات عسكرية لم تشاهد من قبل.

وروسيا، الحليفة التاريخية لكوريا الشمالية، هي من البلدان النادرة التي تقيم بيونغ يانغ علاقات ودية معها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

صيادو الفرات في شمال سورية يتحسّرون على الثروة السمكية

صيادو الفرات في شمال سورية يتحسّرون على الثروة السمكية
ماني يخضع لفحوص طبية في دبي تمهيدا لانتقاله إلى النصر السعودي

ماني يخضع لفحوص طبية في دبي تمهيدا لانتقاله إلى النصر السعودي
إيطاليا وتركيا تقدمان ملفاً مشتركاً لتنظيم «يورو 2032»

إيطاليا وتركيا تقدمان ملفاً مشتركاً لتنظيم «يورو 2032»
مونديال السباحة: الصيني هايانغ كوين يحطم الرقم القياسي العالمي في 200 م صدرًا ويحرز الذهبية

مونديال السباحة: الصيني هايانغ كوين يحطم الرقم القياسي العالمي في 200 م صدرًا ...
رسميا.. الأهلي السعودي يضم الجزائري محرز من مانشستر سيتي

رسميا.. الأهلي السعودي يضم الجزائري محرز من مانشستر سيتي
تعيين الجنرال عبدالرحمن تشياني «رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن» في النيجر

تعيين الجنرال عبدالرحمن تشياني «رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن» في النيجر
الحمض النووي يتيح إعادة تكوين شجرة العائلة لأسرتين من العصر الحجري الحديث

الحمض النووي يتيح إعادة تكوين شجرة العائلة لأسرتين من العصر الحجري الحديث
تداعيات دوري «السداسي» تطرح 6 قضايا على مستقبل الكرة الليبية

تداعيات دوري «السداسي» تطرح 6 قضايا على مستقبل الكرة الليبية
جريدة «الوسط»: القضاء الليبي في مهب ريح الانقسام السياسي

جريدة «الوسط»: القضاء الليبي في مهب ريح الانقسام السياسي
حلول الذكرى السنوية الثانية لرحيل أيمن النقيرش متأثرا بإصابته بالملاريا

حلول الذكرى السنوية الثانية لرحيل أيمن النقيرش متأثرا بإصابته بالملاريا
جريدة «ليكيب» الفرنسية: مبابي يرفض التفاوض مع الهلال السعودي

جريدة «ليكيب» الفرنسية: مبابي يرفض التفاوض مع الهلال السعودي
في العدد 401: الانقسام يطال مؤسسة القضاء.. و«مسار روما» يحاول صد طوفان الهجرة

في العدد 401: الانقسام يطال مؤسسة القضاء.. و«مسار روما» يحاول صد طوفان الهجرة
كاريكاتير خيري - انقلاب عسكري في النيجر

كاريكاتير خيري - انقلاب عسكري في النيجر
بعد اعتماد «النواب» خارطة الطريق.. البعثة تحذر من «عواقب وخيمة» للمبادرات «أحادية الجانب»

بعد اعتماد «النواب» خارطة الطريق.. البعثة تحذر من «عواقب وخيمة» للمبادرات ...
«ستراتفور» الأميركي يتحدث عن لعبة «فاغنر» وموسكو في ليبيا

«ستراتفور» الأميركي يتحدث عن لعبة «فاغنر» وموسكو في ليبيا
وفاة المغنية الأيرلندية شينيد أوكونور عن 56 عامًا

وفاة المغنية الأيرلندية شينيد أوكونور عن 56 عامًا
القوي يطلب من النائب العام التحقيق في واقعة اقتحام المجلس الأعلى للقضاء ويعلن تفعيل القانون الجديد

القوي يطلب من النائب العام التحقيق في واقعة اقتحام المجلس الأعلى للقضاء ويعلن ...
وكالة «ناسا» تستعد لوصول عينات ثمينة من كويكب «بينو»

وكالة «ناسا» تستعد لوصول عينات ثمينة من كويكب «بينو»
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
الولايات المتحدة تعلن حزمة مساعدات عسكرية لتايوان بـ345 مليون دولار
الولايات المتحدة تعلن حزمة مساعدات عسكرية لتايوان بـ345 مليون ...
بلينكن: رئيس النيجر بازوم يمكنه الاعتماد على الدعم الثابت للولايات المتحدة
بلينكن: رئيس النيجر بازوم يمكنه الاعتماد على الدعم الثابت ...
أربعة مفقودين بعد تحطم مروحية عسكرية أسترالية
أربعة مفقودين بعد تحطم مروحية عسكرية أسترالية
تحذير من كوارث مع توجه الإعصار دوكسوري نحو العاصمة الصينية
تحذير من كوارث مع توجه الإعصار دوكسوري نحو العاصمة الصينية
واشنطن تشتبه بأن روسيا تسعى للتزود بالأسلحة من كوريا الشمالية
واشنطن تشتبه بأن روسيا تسعى للتزود بالأسلحة من كوريا الشمالية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
إجلاء أكثر من ألفي شخص جراء حريق بميدان للتدريب العسكري في القرم
إجلاء أكثر من ألفي شخص جراء حريق بميدان للتدريب العسكري في ......
إردوغان: بوتين سيزور تركيا في أغسطس
إردوغان: بوتين سيزور تركيا في أغسطس...
6 قتلى في ضربات روسية على شرق أوكرانيا
6 قتلى في ضربات روسية على شرق أوكرانيا...
بوتين يكشف تفاصيل عرضه على قائد «فاغنر».. والأخير يرفضه
بوتين يكشف تفاصيل عرضه على قائد «فاغنر».. والأخير يرفضه...
لافروف: وجود مقاتلات «إف-16» في أوكرانيا سيشكل تهديدا نوويا لموسكو
لافروف: وجود مقاتلات «إف-16» في أوكرانيا سيشكل تهديدا نوويا ......
المزيد
بوريل: الاتحاد الأوروبي لن يعترف بسلطات الانقلاب في النيجر
بوريل: الاتحاد الأوروبي لن يعترف بسلطات الانقلاب في النيجر...
رئيس «فاغنر» الروسية يشيد بانقلاب النيجر ويعرض خدماته
رئيس «فاغنر» الروسية يشيد بانقلاب النيجر ويعرض خدماته...
الاتحاد الإفريقي يمهل جيش النيجر 15 يومًا للعودة إلى الثكنات
الاتحاد الإفريقي يمهل جيش النيجر 15 يومًا للعودة إلى الثكنات...
واشنطن تشتبه بأن روسيا تسعى للتزود بالأسلحة من كوريا الشمالية
واشنطن تشتبه بأن روسيا تسعى للتزود بالأسلحة من كوريا ......
تحذير من كوارث مع توجه الإعصار دوكسوري نحو العاصمة الصينية
تحذير من كوارث مع توجه الإعصار دوكسوري نحو العاصمة الصينية...
المزيد