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ماكرون يرأس اجتماعا دفاعيا بشأن انقلاب النيجر اليوم

القاهرة - بوابة الوسط السبت 29 يوليو 2023, 12:15 صباحا
ماكرون يرأس اجتماعا دفاعيا بشأن انقلاب النيجر اليوم
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، (أرشيفية: الإنترنت)
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 يرأس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم السبت اجتماعا دفاعيا بشأن الانقلاب في النيجر، حسبما أعلن الإليزيه الجمعة. 

وكان ماكرون دان بـ«أشد العبارات» الانقلاب العسكري على رئيس النيجر محمد بازوم الأربعاء. ولدى فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، نحو 1500 جندي في هذه الدولة الواقعة في غرب إفريقيا، حسب وكالة فرانس برس.

 باريس «لا تعترف بالسلطات» المنبثقة من الانقلاب
وأعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، في وقت سابق الجمعة، أن باريس «لا تعترف بالسلطات» المنبثقة من الانقلاب الذي قاده الجنرال عبدالرحمن تشياني وتعتبر محمد بازوم «المنتخب ديموقراطيا، الرئيس الوحيد لجمهورية النيجر».

وقالت الوزارة في بيان «نكرر بأقوى العبارات المطالب الواضحة للمجتمع الدولي، الداعية إلى استعادة النظام الدستوري والسلطة المدنية المنتخبة ديموقراطياً في النيجر من دون تأخير»، وذلك بعد بضع ساعات على تلاوة الجنرال تشياني بياناً عبر التلفزيون الوطني قدّم نفسه من خلاله على أنه «رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن».

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