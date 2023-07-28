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قادة دول غرب أفريقيا يجتمعون في أبوجا غدًا إثر الانقلاب في النيجر

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 28 يوليو 2023, 11:25 مساء
قادة دول غرب أفريقيا يجتمعون في أبوجا غدًا إثر الانقلاب في النيجر
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يجتمع قادة دول غرب أفريقيا غدا الأحد في أبوجا بعد الانقلاب في النيجر والذي أطاح الرئيس المنتخب محمد بازوم، وفق ما أعلنت الجمعة الرئاسة النيجيرية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، وفق وكالة فرانس برس.

وقال المتحدث باسم رئاسة نيجيريا ديلي ألاكي في بيان «إثر الانقلاب في جمهورية النيجر الذي أطاح النظام السياسي الدستوري في هذا البلد في غرب أفريقيا يستضيف رئيس (نيجيريا) بولا تينوبو اجتماعاً خاصاً لقادة المنطقة الأحد 30 تموز/يوليو في أبوجا». وأشار إلى أن هذا الاجتماع الخاص يأتي بعد «الانقلاب العسكري في جمهورية النيجر الذي عطل النظام السياسي الدستوري في هذه الدولة الواقعة في غرب أفريقيا».

ولفت إلى أن تينوبو، «كرئيس للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا»، «دان» الأربعاء هذا الانقلاب، ووعد بأن «المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والمجتمع الدولي سيبذلان قصارى جهدهما للدفاع عن الديموقراطية وضمان استمرار ترسيخ جذور الحكم الديموقراطي» في هذه المنطقة.

ثالث دولة تشهد انقلاباً منذ 2020
وبعد مالي وبوركينا فاسو، أصبحت النيجر، حليفة الغرب، ثالث دولة تشهد انقلاباً منذ 2020 في منطقة الساحل الأفريقي التي تتعرض لهجمات مجموعات جهادية. وقدم رئيس الحرس الرئاسي في النيجر الجنرال عبد الرحمن تشياني نفسه الجمعة على أنه "رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن"، المجلس العسكري الذي أطاح الرئيس المنتخب محمد بازوم، المحتجز منذ صباح الأربعاء في دارته الخاصة في نيامي. وبرر الجنرال تشياني الانقلاب الجمعة بـ"تدهور الوضع الأمني

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