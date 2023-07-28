فرنسا «لا تعترف بالسلطات» المنبثقة عن الانقلاب في النيجر

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الجمعة، أن باريس «لا تعترف بالسلطات» المنبثقة من الانقلاب الذي قاده الجنرال عبدالرحمن تشياني وتعتبر محمد بازوم «المنتخب ديموقراطيا، الرئيس الوحيد لجمهورية النيجر».

وقالت الوزارة في بيان «نكرر بأقوى العبارات المطالب الواضحة للمجتمع الدولي، الداعية إلى استعادة النظام الدستوري والسلطة المدنية المنتخبة ديموقراطياً في النيجر من دون تأخير»، وذلك بعد بضع ساعات على تلاوة الجنرال تشياني بياناً عبر التلفزيون الوطني قدّم نفسه من خلاله على أنه «رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن»، بحسب وكالة «فرانس برس»