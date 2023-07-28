تعيين الجنرال عبد الرحمن تشياني «رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن» في النيجر

القاهرة - بوابة الوسط

تلا الجنرال عبد الرحمن تشياني، بياناً نقله التلفزيون الوطني في النيجر الجمعة، بصفته «رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن»، وهو المجلس العسكري الذي أطاح بالرئيس المنتخب محمد بازوم.

وبرّر رئيس الحرس الرئاسي الجنرال تشياني، الذي بات الرجل القوي الجديد في النيجر، الانقلاب بـ«تدهور الوضع الأمني» في البلاد الذي قوّضه عنف الجماعات المسلحة، بحسب وكالة «فرانس برس».

وشهدت النيجر، 4 انقلابات، منذ حصولها على الاستقلال عن فرنسا في عام 1960، بالإضافة إلى العديد من المحاولات الأخرى، بما في ذلك محاولتان سابقتان ضد بازوم.

من هو الجنرال تشياني؟

يتولى قيادة الحرس الرئاسي منذ عام 2015.

ينحدر من منطقة تيلابيري غرب البلاد.

هو أحد المقربين من الرئيس السابق محمدو يوسفو.

قاد منذ عام 2015 فيلق النخبة في الجيش النيجري المسؤول عن أمن رئيس الدولة.

تمكن من إفشال محاولتي الانقلاب اللتين جرتا في عامي 2015 و2021.

حافظ على منصبه مع تولى الرئيس بازوم السلطة في أبريل 2021.