تحسن وضع الحرائق العام في اليونان

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت فرق الإطفاء اليونانية الجمعة، أن الوضع العام يتحسن على صعيد حرائق الغابات المستعرة منذ أكثر من أسبوع على جزر رودوس وكورفو وإيفيا السياحية فضلا عن وسط البلاد مع البقاء في حالة تأهب.

وقالت ناطقة باسم المكتب الاعلامي لفرق الإطفاء لوكالة «فرانس برس»، «في الوقت الراهن ليس لدينا بؤرة نيران نشطة، المشهد العام يتحسن لكن نبقى على أهبة الاستعداد لاحتواء النيران»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وطال الحريق الذي اندلع قرب فولوس في وسط اليونان الشرقي الأربعاء، ثكنة لسلاح الجو في نيا انغيالوس الواقعة على بعد حوالى 20 كيلومترا من فولوس، ما تسبب بانفجارات متتالية في مخزن للذخائر الخميس.

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وقال خفر السواحل إنه جرى إجلاء أكثر من 130 شخصا مساء الخميس في زوارق من مرفأ نيا انغيالوس.

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى احتواء النيران في الثكنة، فيما بدأ سكان نيا أنغيالوس العودة إلى منازلهم لتقدير حجم الأضرار اللاحقة بالبيوت والمتاجر التي تحطمت بعض نوافذها.

وفي رودوس الواقعة في بحر إيجه، يحاول عناصر الإطفاء المدعومين بقاذفات مياه احتواء حريق مستعر منذ أكثر من أسبوع في جنوب الجزيرة وشرقها.

عمليات إجلاء بعد اندلاع حريق قوي

وفي شمال جزيرة كورفو في البحر الأيوني في شمال غرب اليونان نُفذت عمليات إجلاء مطلع الأسبوع بعد اندلاع حريق قوي نهاية الأسبوع الماضي فيما تضرب موجة حر البلاد منذ أيام عدة.

وهناك دول أخرى في المتوسط تعاني من الحر والحرائق، إلا ان اليونان سجلت موجة حر استمرت أكثر من عشرة أيام وهي الأطول لشهر يوليو، في العقود الأخيرة في هذا البلد على ما يفيد خبراء.

وقضى أربعة أشخاص في حرائق اليونان التي أتت على حوالى 50 ألف هكتار من الغابات والغطاء النباتي، بحسب تقديرات مرصد أثينا.

وبدأت الحرارة تتراجع الخميس بعدما وصلت درجات الحرارة إلى 45 درجة مئوية في نهاية الأسبوع الماضي، ويتوقع ألا تتجاوز الجمعة 37 درجة مئوية، بحسب مصلحة الأرصاد الجوية الوطنية فيما ستصل سرعة الرياح أحيانا إلى 60 كيلومترا في الساعة.