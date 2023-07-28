فرنسا: الانقلاب في النيجر ليس نهائيا.. وإيجاد مخرج لا يزال ممكنا

القاهرة - بوابة الوسط

شددت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، الجمعة، على أن الانقلاب في النيجر ليس «نهائيًّا» بعد، آملة في أن يستجيب الانقلابيون الذين احتجزوا رئيس البلاد إلى الدعوات الدولية للعودة إلى الحكم الديموقراطي.

وقالت كولونا: «إذا سمعتموني أتحدث عن محاولة انقلابية، فذلك لأننا لا نعتبر الأمور نهائية، ولا يزال هناك مخرج إذا استمع المسؤولون (عن تلك المحاولة) إلى المجتمع الدولي»، وفق ما نقلت عنها وكالة «فرانس برس».

وأعلنت كولونا أن رئيس النيجر محمد بازوم «بصحة جيدة» على الرغم من أن مدبري الانقلاب يحتجزونه في مقره، وقالت إن بازوم تحدث مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، وأضافت: «يمكن الوصول إليه، وقد قال أيضا إنه بصحة جيدة».