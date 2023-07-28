نقل زعيمة بورما السابقة من السجن إلى مبنى حكومي

القاهرة - بوابة الوسط

نُقلت الزعيمة البورمية السابقة أونغ سان سو تشي التي أطاحها انقلاب عسكري العام 2021، من سجنها إلى مبنى حكومي، حسب ما أفاد مسؤول في حزبها، الجمعة.

وقال مسؤول في الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية لوكالة «فرانس برس» مشترطا عدم كشف اسمه إن «أونغ سان سو تشي نُقِلت ليل الاثنين إلى مبنى عالي المستوى».